Драма на Удоре

В поселке Ёдва дикий зверь растерзал девочку

Четвертого августа в поселке Ёдва Удорского района произошла трагедия: 14-летняя девочка в одиночку пошла на улицу, где ее насмерть загрыз пока неустановленный зверь (медведь или волк). Местные жители давно били тревогу, но действенных мер по отлову никто не предпринимал. Теперь по факту гибели девочки возбудили уголовное дело, а министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин подписал приказ об отстреле десяти волков. Однако в местной администрации заявляют, что это капля в море, ведь только вокруг одной Ёдвы постоянно бродят не менее десяти крупных медведей.

Непрошеные гости

Из года в год из Удорского района регулярно поступают тревожные новости о появлении диких зверей в тех или иных населенных пунктах. Зимой 2015-го в статье «Выживая с волками» «Республика» рассказывала о целом ряде случаев атак серых хищников в разных районах Коми, в том числе сообщала и о появлении оголодавших зверей в райцентре Удоры – селе Кослан. Тогда местная жительница Татьяна Попова рассказала изданию, как волк дважды наведывался к ней на участок. Во второй приход он утащил щенка из сарая, оставив от него лишь следы крови.

Выводом того материала было то, что жителям таежных сел нужно быть начеку, так как в отстреле у местных охотников нет никакой заинтересованности, ведь премии за отлов мизерные, они не покроют ни финансовых, ни трудовых затрат. К сожалению, за четыре года ничего не изменилось. Из районов реками продолжают течь сигналы о непрошеных зубастых гостях. Например, в июле жители Сыктывдинского района сообщали о двенадцати волках, которые терроризируют село Выльгорт. Туда специально выезжали сотрудники охот-управления минприроды Коми и регионального общества охотников, но выйти на след волчьей стаи не смогли, сделав вывод, что сигналы были ложными.

Неложным оказалось сообщение о гибели 14-летней девочки в поселке Ёдва. До сих пор неясно, какой именно зверь растерзал девочку: волк или медведь. Ситуация с медведями в районах Коми не менее тяжелая, их в тайге развелось еще больше, чем волков. Буквально на следующий день после ёдвинской трагедии о появлении медведя в поселке Синдор Княжпогостского района сообщили в местной группе в сети «ВКонтакте». Автор поста, сопроводив запись фотофактами, написал, что медведь перелез через забор, поел в огороде смородину и клубнику, истоптал картошку и ушел.

Между тем за убийство косолапого в целях самообороны могут еще и оштрафовать. В том же 2015-м полицейский из Ижемского района Дмитрий Канев застрелил пришедшего к нему в огород медведя. Сотрудники охотуправления тогда хотели привлечь сельчанина к административной ответственности за нарушение сроков охоты и обязать возместить причиненный природе ущерб. Ему грозил штраф в размере 150 тысяч рублей, но местные жители встали на защиту мужчины, пригрозив выйти на митинг. В итоге действия ижемца все-таки признали законными.

«Готовились ко дню рождения, а будем хоронить»

В Ёдве до сих пор не могут поверить в случившееся. Взяв трубку телефона, руководитель местной администрации Николай Онищик поначалу не хотел общаться, сказал, что у него прямо сейчас уже сидят журналисты. Корреспонденты атаковали со всех сторон, как только случилось ЧП, а то, что местная школа в прошлом году занимала третье место среди сельских школ республики, а в этом и вовсе стала первой – никому не интересно, возмущается он. В голосе собеседника чувствуется обида и боль:

– Ребенок был умный, хорошо в школе учился. Дети у нас вообще развитые, учителя хорошие, коллектив педагогический очень сильный. Общественной работой занимаются с утра до вечера. Девочка была из хорошей семьи, родители трудолюбивые. Понимаете, для всех нас это большая трагедия. Мы, естественно, поддержали семью, у нас вообще дружный поселок.

До этого журналистам «Комсомольской правды» отец погибшей рассказал подробности того ужасного дня. Отец не мог дозвониться до ушедшей гулять дочери и пошел ее искать. Тело он обнаружил на улице Комсомольской, где на тот момент уже собрались люди.

– Не хотел верить, что передо мной дочь. Все лицо было истерзано, ее было не узнать. Одевается она, как и все остальные девочки, только куртка указывала на то, что это могла быть она, – рассказал изданию отец погибшей. – Все встало на свои места, когда набрал ее номер, и в кармане куртки зазвонил телефон. Мы готовились праздновать день рождения дочери, планировали посидеть всей семьей, я даже еще не думал о подарке. А теперь будем ее хоронить.

Ходят слухи, что растерзать девочку могли и бездомные собаки. Руководитель ёдвинской администрации сказал, что проблема бродячих собак в поселке есть, но справиться с ней сложно, так как на отлов выделяется мало средств:

– У нас же все демократы, пока беда не случится. А потом начинаем искать виновного. Почему не заняться отстрелом бродячих собак? Нет, нам же надо их отлавливать, надо помещать куда-то, кормить. Мы же все в Европу стремимся, – возмущается собеседник издания. – Полномочия у сельских поселений забрали, передали на уровень района, а из района денег выделяется мало. Есть одна организация в районе, занимающаяся отловом собак, но у них руки не доходят ни до Ёдвы, ни до Междуреченска, ни до других. Дай бог им по Усогорску и Кослану вопрос решить на те 120 тысяч рублей, которые выделяются из бюджета на эти мероприятия.

В Ёдве второй жертвой волка едва не стал мужчина

Как сообщает агентство «Комиинформ», в ночь с 6 на 7 августа в селе Ёдва вновь чуть не случилась трагедия: 35-летний мужчина, приехавший из Сыктывкара в родное село к матери, ночью вышел из дома №8 по улице Комсомольской и около дома №10 он увидел волка.

Зверь едва не напал на него. Мужчина успел забежать в соседний подъезд, закрыл за собой дверь и стал ждать. Хищник не уходил и сторожил его примерно в трех метрах от подъезда. Позже он услышал, как заскулила собака, вполне возможно, она и стала жертвой зверя.

По словам руководителя администрации Николая Онищика, скорее всего, это волк-одиночка, которого изгнала стая, и он вынужден охотиться вне леса. Всем жителям села даны рекомендации не выходить из домов. Вечером и ночью в селе включается освещение. Кроме того, организованы дежурства охотников, полицейских и сотрудников Росгвардии. Облавы на волков и на медведей организованы в лесу. Всего дежурят 12 человек. Пока ни одного зверя не удалось отстрелить. Также известно, что за кладбищем имеется волчье логово, а за железной дорогой найдены две ямы, где, скорее всего, рожали волчицы.

Николай Онищик попросил обратить особое внимание на то, что девочка пошла гулять поздним вечером, нарушив комендантский час:

– После десяти часов вечера дети должны находиться дома. Она вышла из магазина в десять часов и вернулась домой, а без десяти одиннадцать, видимо, пошла встречать поезд. Этот поезд приходит в 23.15 на станцию Ёдва из Сыктывкара. Подружка отказалась с ней идти, и она пошла одна. Если бы она была в это время дома, ничего бы не произошло.

По факту трагедии следственный комитет России по Республике Коми возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей). Заключения судебно-медицинской экспертизы пока нет, но, по предварительным данным, девочка стала жертвой нападения волка. С этим выводом не согласен заместитель руководителя общества охотников и рыболовов Коми Дмитрий Дробато. В беседе с корреспондентом «Республики» он с уверенностью заявил, что такие увечья мог нанести только медведь:

– Сейчас идут следственные мероприятия, поэтому мне бы не хотелось забегать вперед. Но лично от себя скажу, что это был медведь. Скорее всего, он рылся в помойке, его спугнули, и он загрыз человека. Нужно бороться с этим. Несанкционированные свалки привлекают диких зверей. Их привлекают и привязанные собаки во дворах. Что-то же их притягивает.

После гибели девочки министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин подписал приказ об отстреле десяти волков в Ёдве. Но Николай Онищик считает, что этого недостаточно и нужно решать проблему глобально, и высказывает позицию эмоционально:

– Надо делать круглогодичный отстрел волков и медведей, как это было при советской власти, а сейчас это категорически запрещено (сезон охоты стартует только с 15 сентября – авт.). Все только по лицензии, разрешение дает только министр природных ресурсов, даже не глава района. Мы пешки, от нас ничего не зависит. У нас вот уже два года, как исчезли зайцы в районе. Значит, кто-то же их уничтожил. Резко уменьшилась и популяция лося. Медведи, наоборот, расплодились. Вокруг Ёдвы кругами ходят минимум 10-12 самок с медвежатами. Надо менять законодательство и дать право хотя бы главе района или главе природоохранного ведомства, которое есть в районе, заниматься отстрелом не по лицензии, которая стоит бешеных денег, а отстреливать круглогодично. Иначе мы волков не уничтожим никогда.

Охота на зверье

По поводу трагедии в самой крупной местной группе «ВКонтакте» «Удора.Online» развернулись бурные дискуссии. Местная жительница Татьяна Прокопьева написала, что на Удоре минимум по три медведя живут около каждой деревни, но никому нет дела. И таких комментариев в этой группе сотни.

– Какие могут быть новости? – вздыхает руководитель администрации Удорского района Николай Жилин. – Девочку увезли в морг, проводят экспертизу в Усогорске. Результатов пока у нас нет. От минприроды появился приказ об отстреле десяти особей волков, по медведям пока ничего не получали. Вчера специалисты ходили по лесу, будут делать загоны, не так просто отстрел выполнить, это профессиональная работа. Формируются группы охотников. Пара будет местных – из Ёдвы, всего из района человека два-три, хотели из Сыктывкара кого-то отправить.

Николай Жилин не припомнил подобных случаев. Он в подавленном состоянии и с трудом говорил о трагедии. Собеседник издания полностью поддержал мнение Николая Онищика:

– Решить проблему можно, но этим надо регулярно заниматься. А у нас это все пущено на самотек. Заниматься должно охотобщество минприроды, но на сегодня пока как такового активного отстрела нет, потому что нет поощрения для населения за отстрел. Если раньше платили по три тысячи рублей за особь, то сегодня ничего. Любой риск должен быть оправдан. Что такое пойти на медведя? Мясо есть нельзя (почти все заражено опасным заболеванием трихинеллезом – авт.), шкуру испортишь, только жир имеет ценность. Лицензия на отстрел стоит семь тысяч. Пожалуйста, берите. Но кто возьмет? Купить себе в убыток. Поэтому должна быть целая схема разработана. Писали мы об этом много раз, обращались во все структуры. Недавно только на сессии районного совета рассматривали этот вопрос, направили обращение в Госсовет Коми, чтобы они рассмотрели, но пока нет ответа.

Опытных охотников, которые готовы «работать» по волкам и медведям, мало. В таежных лесах Коми добыть волка особенно тяжело, на медведей охотятся и вовсе единицы. Выследить и убить столь крупного и опасного зверя – особое искусство. В нашем регионе такие спецы, конечно, имеются, например, в Сосногорском районе есть охотник, на счету которого не менее пятидесяти медведей. Журналист «Республики» пообщался с другим охотником из этого района – с Евгением Игнатовым из поселка Нижний Одес. Он тоже имеет большой опыт охоты на медведей, но, по его мнению, девочку убили собаки:

– Если бы это был медведь, то он бы утащил добычу и закопал, а если это волки, то они бы обглодали тело полностью. Лицензий на отстрел действительно дают мало, и из-за этого развелось много медведя и волка. Плюс сибирские пожары, зверь уходит туда, где безопасно. Большинство охотников медведей попросту боятся, стараются их обходить стороной. Чисто медвежатников, которые держат породистых собак и натаскивают их на мишку, сейчас можно по пальцам пересчитать. Да и три из пяти медведей – больные. А то, что лицензия стоит семь тысяч, – это мелочь. Все лицензии, которые выделяют на район, все равно разбирают, чтобы ходить по лесу с карабинами и бить все подряд.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com