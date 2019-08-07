Парламентарии обсудили законопроект о поддержке семей с детьми

В Госсовете Коми состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию государственной поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба республиканского парламента. Провел заседание зампред рабочей группы Сергей Усачев. Представители регионального министерства труда, занятости и социальной защиты детально рассказали о положениях законопроекта, подготовленного по инициативе главы Коми Сергея Гапликова.

Напомним, документ предусматривает введение новых и совершенствование уже действующих выплат и пособий семьям с детьми. Республиканский закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года (а некоторые его статьи уже с 1 сентября 2019 года). На его реализацию из регионального бюджета будет выделяться дополнительно по одному миллиарду рублей ежегодно.

Законопроектом предусмотрена выплата регионального семейного капитала 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка, причем без учета материального положения семьи. Увеличивается размер республиканского пособия на ребенка для малоимущих семей. Согласно законопроекту, он составит от одной тысячи до 2200 рублей в месяц, на эти суммы начисляется районный коэффициент. Более 53 тысяч семей смогут воспользоваться компенсацией платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Сейчас таким правом обладают 18 тысяч семей. Кроме того, увеличивается и размер данной компенсации за первого ребенка в семье.

До 650 рублей вырастет размер пособия малоимущим беременным и кормящим матерям на покупку продуктов питания. Причем эта мера коснется всех проживающих в республике женщин, входящих в данную категорию. Предлагается поднять до 500 рублей размер пособия на проезд детям-школьникам из многодетных семей. Увеличится сумма материальной помощи малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, посещающим школу или детский сад.

Как отметили разработчики законопроекта, при его подготовке были проанализированы все предложения, поступившие от депутатов и представителей общественных организаций. В ходе обсуждения документа на заседании группы депутаты задали уточняющие вопросы по каждой статье проекта закона и внесли ряд предложений, которые будут рассмотрены в профильных министерствах.

Вице-спикер парламента Владимир Косов рекомендовал не ограничивать круг получателей матпомощи на покупку одежды и обуви только детьми, которые ходят в школу и детсады. По его мнению, есть дети, в силу каких-то определенных причин не посещающие образовательные учреждения. Их количество незначительно, но они нуждаются в поддержке, считает парламентарий.

Большинство депутатов высказались за расширение направлений, где можно использовать региональный семейный капитал на первого ребенка. В представленной редакции законопроекта прописаны улучшение жилищных условий, платные медицинские услуги для ребенка, капитальный и текущий ремонт жилого помещения, перепланировка, а также ежегодная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую можно расходовать по семи направлениям. Например, на встрече было предложено рассмотреть возможность добавить к этому перечню расходы на образование ребенка и расходы, связанные непосредственно с рождением ребенка (приобретение необходимых вещей, предметов гигиены и так далее). Кроме того, депутаты рекомендовали сократить с шести до трех месяцев срок, по истечении которого семья может получить данную меру поддержки.

Сергей Усачев предложил увеличенное в два раза (как предусмотрено в законопроекте) пособие на проезд школьников из многодетных семей выплачивать не только школьникам, но и детям из многодетных семей – учащимся любых образовательных организаций на территории республики: школ, ссузов или вузов. Причем предоставлять эту меру поддержки предложено не только на ребят до 18 лет, как сейчас, а до 23 лет.

Подводя итоги заседания, Сергей Усачев отметил, что работа была очень напряженной и конструктивной.

– Сформулирован ряд предложений, которые профильные министерства проработают, рассмотрят возможность их включения в окончательный вариант законопроекта. Депутаты, если возникнут еще какие-то рекомендации, напрямую направят их в ведомства, – подчеркнул парламентарий. – Мы хотим, чтобы в окончательную редакцию документа попали те предложения, которые приняты всеми: и депутатами, и профильными министерствами, и представителями общественности. И одобрены в последующем главой республики. Мы получим, уверен, хороший закон, который будет стимулировать рождение детей и облегчит существование семьям, находящимся в непростой жизненной ситуации, для того, чтобы они могли воспитывать детей, давать им образование, решать вопросы медицинского обслуживания и так далее.

Лина ПЕРОВА

Фото informpskov.ru