Новые предложения в демографический законопроект

Сергей Гапликов внес очередные предложения в законопроект демографических инициатив, который разрабатывается сейчас в Коми по его поручению. Как сообщает пресс-служба главы республики, руководитель региона поручил вдвое увеличить размер пособия на проезд школьников из многодетных семей, увеличить матпомощь таким семьям на покупку одежды и обуви детям, посещающим школу и детский сад, предоставить пособие на продукты всем малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям в Коми.

Напомним, по инициативе Сергея Гапликова в регионе готовится нормативный акт, который предусматривает с 1 января 2020 года введение новых и совершенствование уже действующих выплат и пособий семьям с детьми. На реализацию новых мер поддержки по поручению главы республики из бюджета региона будет дополнительно выделяться один миллиард рублей ежегодно.

В числе рассматриваемых инициатив – увеличение вдвое (до 500 рублей) размера ежемесячного пособия на проезд детям из многодетных семей (сейчас это пособие равно 242 рублям в месяц).

Как рассказал руководитель минтруда Коми Илья Семяшкин, сегодня школьники из многодетных семей могут ездить в автобусах по социальным проездным билетам:

– Социальный проездной покупается на месяц, он стоит 350 рублей. Многие многодетные семьи используют пособие на проезд своих детей-школьников как раз для приобретения социального проездного. Сейчас размер пособия не покрывает всей стоимости социального проездного билета. При реализации демографических инициатив главы республики пособие на проезд школьников из многодетных семей будет увеличено до 500 рублей в месяц. Этой суммы хватит на оплату социального проездного билета. Это даст возможность детям из многодетных семей добираться общественным транспортом не только до школы, но и на внеклассные занятия – кружки или секции.

По данным минтруда Коми, на 1 июля 2019 года пособие на проезд получают 11 059 школьников из многодетных семей. В 2019 году на предоставление пособия на проезд этой категории получателей в бюджете региона предусмотрено около 32 миллионов рублей. В 2020 году с учетом реализации демографических инициатив из бюджета Коми на эти цели будет направлено более 72 миллионов рублей.

Следующее поручение – проработать вопрос об изменении размера и условия назначения пособия малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям на покупку продуктов питания.

– Сейчас размер этой госпомощи – 491 рубль. Выплачивается она только по медицинским показаниям на основании заключения врача. Наше предложение: увеличить пособие до 650 рублей в месяц, а право на получение пособия для покупки продуктов предоставить всем проживающим в республике малоимущим беременным женщинам или кормящим мамам. Это поможет женщинам разнообразить свой рацион, получать с пищей витамины, чтобы сохранить свое здоровье, родить здорового ребенка и первые годы жизни младенца обеспечить его полноценным питанием, – рассказал Илья Семяшкин.

Сегодня пособие на покупку продуктов ежемесячно получают 346 малоимущих беременных женщин и кормящих матерей. После изменений, как отметил руководитель минтруда Коми, численность получателей этого вида гос-помощи увеличится в шесть раз – до 2000 человек ежемесячно.

В бюджете республики на предоставление пособия малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям на покупку продуктов в 2019 году предусмотрено 4,2 миллиона рублей. С началом реализации демографических инициатив годовые расходы регионального бюджета по этому направлению увеличатся до 15,8 миллиона рублей.

Также по поручению главы Коми предлагается на 1500 рублей увеличить материальную помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям, которые ходят в школу или посещают детский сад. Таким образом, размер этого вида госпомощи составит 6500 рублей.

По информации минтруда Коми, за половину текущего года этот вид материальной помощи в республике получили 2777 семей. На эти цели в нынешнем году в бюджете региона предусмотрено около 39 миллионов рублей. В 2020 году после увеличения размера материальной помощи ассигнования республиканского бюджета на эту статью расходов увеличится до 43,2 миллиона рублей.

Еще одна инициатива – продление до конца 2024 года республиканской ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. Размер этой выплаты – 3000 рублей, в республике ее получают 402 человека. По мнению специалистов соцзащиты, эта региональная мера поддержки останется хорошим дополнением к федеральной ежемесячной выплате по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, которая указом президента России увеличена до 10 тысяч рублей.

Напомним, поручение по разработке республиканского законопроекта Сергей Гапликов дал 22 июля на совещании с министрами в Сыктывкаре. Глава Коми напомнил, что по итогам 2018 года профицит бюджета республики составил 10 миллиардов рублей – впервые за многие годы. Грамотно выстроенная в республике в последние годы финансовая политика позволила значительно улучшить бюджетные показатели и не просто сформировать подушку безопасности, но и высвободить дополнительные средства для решения социальных задач.

Сергей Гапликов поручил правительству республики проработать совместно с депутатами Госсовета дополнительные меры поддержки, чтобы переломить негативную тенденцию последних лет по снижению рождаемости в республике. Предложения должны быть представлены главе региона до 14 августа.

В числе уже предложенных Сергеем Гапликовым демографических инициатив – региональный семейный капитал 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка, увеличение в три раза числа получателей компенсации платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, в 1,5-3 раза – республиканского пособия на ребенка в семьях с низким доходом и другие.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru