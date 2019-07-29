В Коми активно идет реализация народных проектов

По состоянию на 25 июля в республике реализовано 30 народных проектов на общую сумму 12,5 миллиона рублей. Самыми активными являются городской округ «Вуктыл» и муниципальный район «Сысольский». На территории этих муниципальных образований реализовано по четыре проекта.

В Вуктыльском районе проведены работы по восстановлению подъездной грунтовой дороги к реке в поселке Лемтыбож в целях обеспечения безопасности населения и выполнения правил противопожарного режима.

Грунтовая дорога к реке не поддерживалась с 2010 года в связи с закрытием пристани в Лемтыбоже. Сточные воды разрушили поверхность дороги и размыли большую ее часть. Чтобы иметь возможность подъезда пожарной техники для забора воды из реки в любое время года, проведено восстановление участка дороги.

В Вуктыле также осуществлен ямочный ремонт двух участков дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно-патрульной службы – Нефтебаза». Общая площадь ямочного ремонта составила 360 кв.м, а протяженность отремонтированной дороги – 1200 м. Кроме того, подрядчик Владимир Янишевский по своей инициативе и за свой счет дополнительно выполнил ямочный ремонт вышеуказанной дороги площадью 80 кв.м.

30 июня в селе Подчерье состоялся шестой межрайонный фестиваль «Обряды народов Республики Коми».

В Сысольском районе на днях завершен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к мкр. «Южный» №2 от а/д Визинга – Кажым на участке от улицы Спасской переулок II до улицы Сосновой». Подрядчиком выполнены работы по вырубке и вывозу кустарников, по устройству водоотводных канав. Дорога засыпана песчано-гравийной смесью и разровнена. В селе Визинга также произведен ремонт дороги по улице Полевой. Дорога покрыта асфальтовым покрытием длиной 450 кв.м.

Ранее были заменены окна в общеобразовательной школе имени Ивана Морозова села Межадор, в селе Куратово обустроена автомобильная парковка.

Игорь ПЕТРОВ