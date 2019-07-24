Стимулирующий миллиард

Чтобы переломить демографическую ситуацию в республике, власти Коми выделяют беспрецедентные средства

По инициативе главы Коми в регионе готовится нормативный акт, который предусматривает введение новых и совершенствование уже действующих выплат и пособий семьям с детьми. Закон о комплексе демографических мер должен вступить в силу уже с 1 января 2020 года, а на его реализацию по поручению Сергея Гапликова в бюджете республики будет предусмотрен дополнительно беспрецедентный объем средств – один миллиард рублей.

– Исходя из целесооб-разности и необходимости мною принято решение о выделении из республиканского бюджета дополнительно одного миллиарда рублей ежегодно на поддержку семей с детьми. Причем каждый год эта сумма будет индексироваться в соответствии с темпами инфляции. Это сверхважная задача, к решению которой должны подключиться все заинтересованные стороны. Наша инициатива должна пройти публичное обсуждение. В ней должны найти отражение и дополнительные меры поддержки, которые будут, возможно, предложены многодетными семьями, семьями, которые сегодня находятся в неблагоприятной жизненной ситуации. И в результате мы должны совместно сформировать комплекс мер, которые будут наиболее объемно учитывать все требования и желания наших жителей, – заявил Сергей Гапликов.

Объем дополнительных ассигнований на нужды семей с детьми для региона действительно беспрецедентный. Многие годы региональный бюджет был дефицитным, и республика не могла себе позволить такие траты. Теперь это стало возможным. Благодаря грамотно выстроенной финансовой политике впервые за многие годы бюджет Коми исполнен с профицитом в 10 миллиардов рублей, что позволило улучшить бюджетные показатели и не просто сформировать подушку безопасности, но и высвободить дополнительные средства для решения социальных задач.

– Сформированный профицит республиканского бюджета по итогам исполнения 2017-2018 годов, а также положительная динамика доходной части бюджета, которую мы видим в течение 2019 года, дает нам возможность существенно увеличить бюджетные расходы на реализацию инициативы главы, направленную на поддержку семей с детьми, – отметила зампред правительства Коми – министр финансов республики Галина Рубцова.

Миллиард взялся не с потолка, это рассчитанная сумма с учетом возросших размеров пособий и выплат. Руководитель финансового ведомства перечислила основные предлагаемые нововведения: введение регионального семейного капитала при рождении первенца – 150 тысяч рублей, причем вне зависимости от материального дохода семьи, изменение критериев при выплате компенсации родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях – порог будет увеличен с полутора до двух с половиной прожиточных минимумов. Существенно возрастет пособие на ребенка семьям с низкими доходами, увеличится размер компенсации на первого ребенка с 20 до 30 процентов и еще целый ряд мер. В частности, компенсация транспортных расходов детям из многодетных семей возрастет с 247 рублей до 500 рублей.

– Это те дополнительные расходы, которые мы будем закладывать в бюджет 2020-2022 годов. Работа над его формированием уже начата. Дополнительные расходы будут предусмотрены в рамках национального проекта «Демография» и направлены на выполнение целевых показателей: увеличение рождаемости и снижение бедности в республике. Что касается компенсации родительской платы и выплаты пособия малоимущим семьям на одежду при подготовке ребенка в школу (оно увеличено до 6,5 тысячи рублей), то эти пособия мы предлагаем ввести уже с 1 сентября текущего года, – отметила министр финансов.

Еще одна важная задача – распространить институт социального семейного контракта по всей республике. Напомним, сейчас в эксперименте участвуют два муниципалитета – Корткеросский и Сосногорский районы. Власти Коми рассчитывают на поддержку федерального центра – на софинансирование расходов республики.

По мнению руководителя минтруда Ильи Семяшкина, региональный семейный капитал при рождении первого ребенка послужит хорошим стимулом для молодых семей не откладывать рождение первенца.

– Введение в Коми регионального капитала при рождении первого ребенка вдобавок к федеральной ежемесячной выплате, которую получают семьи с невысокими доходами, позволит молодой семье сохранить свою финансовую устойчивость, оставаться самодостаточной и независимой в материальном плане. Эта выплата также поможет молодым родителям в решении многих основных вопросов семьи, в том числе такого насущного, как улучшение жилищных условий. В республике есть положительный опыт в предоставлении регионального капитала при рождении третьего ребенка, эта выплата неизменно актуальна и востребована у семей. Полагаем, региональный капитал за первенца будет не менее, а может, и более популярен и полезен, – сказал Илья Семяшкин.

На предоставление новой выплаты из бюджета республики в год предполагается направлять 300 миллионов рублей, то есть треть ассигнований, предусмотренных в бюджете региона на реализацию пакета демографических инициатив главы Коми.

Илья Семяшкин также отметил, что региональный капитал при рождении первенца станет последовательным и логичным дополнением к существующим мерам поддержки семей – федеральному материнскому капиталу в 453 тысячи рублей, который предоставляется при рождении вторых или последующих детей, и действующему сегодня в республике региональному семейному капиталу в размере 150 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка.

Таким образом, новая выплата позволит более системно и объемно решать вопрос финансовой поддержки разных категорий семей с детьми – как молодых с одним ребенком, так и многодетных.

Проработанные правительством республики совместно с рабочей группой Госсовета предложения должны быть представлены главе региона до 14 августа, чтобы предложенный законопроект был рассмотрен уже на сентябрьском заседании сессии.

Как подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Коми Сергей Усачев, весь комплекс мер поддержки станет понятен после того, как будут проведены консультации с общественными организациями, представляющими интересы семей с детьми.

– Наверное, это самая важная работа. Поскольку деньги очень большие, нужно их потратить и конвертировать именно в социальные ценности, и в первую очередь узнать у самих семей с детьми, какую поддержку они бы хотели получить. На июньской сессии мы недаром не приняли предложение коллег о внесении изменений в закон об образовании, поскольку понимали, что данный вопрос нужно решать комплексно, не ограничиваться только расширением количества получателей родительской компенсации за содержание детей в детских садах, расширить меры поддержки семей с детьми и, значит, предусмотреть серьезное увеличение бюджетных средств на эти цели.

Проект закона будет размещен и доступен для общественного обсуждения на интернет-ресурсе Госсовета, и, конечно, обязательно будет организовано обсуждение с представителями общественных организаций, которые являются проводником запросов населения в адрес органов государственной власти.

По мнению парламентария, самое главное сейчас – услышать людей и подготовить такой закон, который учтет интересы большинства. В том числе интересы тех, кто прежде не получал никаких мер поддержки, поскольку не подпадал под критерий нуждаемости.

– Если посмотреть интернет – есть не только сторонники, но и критики законопроекта. Их основной аргумент: «Опять будут выделяться деньги тем, кто не будет направлять их на нужды семьи, детей, а потратит совсем на другое». Есть те, кто пишет: «У нас 13 рублей «лишних», из-за чего мы не подпадаем под критерий нуждаемости». Поэтому закон должен все это учесть. Это непростое дело, и предстоит серьезная работа, – подчеркнул депутат. – Но хочу заметить, сентябрьской сессией работа над документом не ограничится – если мы увидим, что закон, по мнению жителей республики, имеет какие-то недостатки, семьи, которые нуждаются, не будут подпадать под какие-то критерии, если такие запросы будут, мы, естественно, будем их обсуждать и дополнять документ. Начало его действия – 1 января 2020 года, до этого времени мы успеем принять закон и внести необходимые поправки.

Галина ВЛАДИС

Фото БНК