Сезон клещей в разгаре

C 15 по 21 июля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 74 жителя республики, в том числе 11 детей, сообщил минздрав региона. Всего в этом сезоне от клещей в Коми пострадал 2361 человек, из них 374 ребенка.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии республики провели 1865 исследований клещей, в 49 из них обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 64 – иксодового клещевого боррелиоза.

В минздраве Коми напомнили, что наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. В случае присасывания клеща необходимо обратиться в лечебное учреждение для снятия клеща и доставки его на исследование на наличие вируса. Центр гигиены и эпидемиологии с 27 апреля по 29 сентября этого года проводит такие исследования ежедневно. В том числе в праздничные и выходные дни.

При обнаружении вируса человеку, пострадавшему от укуса, не позднее 96 часов после присасывания клеща вводят иммуноглобулин для профилактики энцефалита.

Анна АЯНОВА

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