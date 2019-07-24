Пожарные «спасали от огня» детский лагерь

В местечке Кэччойяг Сыктывдинского района прошли учения по тушению крупного лесного пожара в районе детских оздоровительных лагерей. Огнеборцы оттачивали мастерство тушения пожаров вблизи лагерей «Орленок» и «Мечта».

Как пояснили в республиканском управлении МЧС России, по замыслу учений в связи с установившейся жаркой и сухой погодой на территории Сыктывдинского лесничества возник лесной пожар. Огонь стал стремительно распространяться, возникла угроза расположенным поблизости детским лагерям.

Для борьбы с лесным огнем незамедлительно были направлены силы и средства Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона с подъемом опорного пункта по тушению крупных пожаров. Специалистам необходимо было действовать очень быстро, поскольку возникла угроза для людей. Первыми на место условного происшествия прибыли работники Коми лесопожарного центра, оснащенные необходимым оборудованием. Вооружившись всем пожарным инвентарем – лопатами, ранцевыми лесными огнетушителями и спецсредствами – огнеборцы приступили к тушению условного пожара.

Когда стало ясно, что сил и средств недостаточно, на помощь коллегам оперативно прибыли огнеборцы 1-го отряда федеральной противопожарной службы и специализированной пожарно-спасательной части. Общими усилиями пожарным-спасателям в короткий срок удалось справиться с огнем.

Во время учений особое внимание было уделено вопросам взаимодействия всех спецслужб при ликвидации «чрезвычайной ситуации». Участники тренировки поэтапно отработали прием и получение сигнала о возгорании, оповещение и эвакуацию персонала и отдыхающих из детского лагеря. Огнеборцы отработали действия по прокладке магистральной линии от водоисточника, по обеспечению заградительной полосы и созданию противопожарных разъемов, а также по набору воды для тушения пожара из реки.

Для отработки организации межведомственного взаимодействия были привлечены силы и средства Сыктывкарского пожарно-спасательного, регионального лесопожарного центра, МВД, районной администрации и Центра медицины катастроф. Для защиты детского лагеря «Орленок» задействовали добровольную пожарную команду учреждения. Кроме того, в составе штаба пожаротушения отработали вопросы взаимодействия представители АО «Монди СЛПК». Всего в учениях было задействовано 15 единиц пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава.

Ирина СМИРНОВА

Фото ГУ МЧС России по РК

Глава региона Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи с гибелью детей в результате пожара в детском лагере в Хабаровском крае. Правительственная телеграмма направлена на имя губернатора Хабаровского края Сергея Фургала: «От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Известие о страшной трагедии глубокой болью отозвалось в наших сердцах. Скорбим вместе с вами. Желаем родным погибших мужества и душевных сил, чтобы пережить горе потери. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

23 июля произошел пожар в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края. На месте погибла 11-летняя девочка, позже еще три ребенка скончались в больнице. В крае объявлен трехдневный траур.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, в связи с трагическими событиями в Хабаровском крае глава Коми поручил региональному минобрнауки провести в оздоровительных лагерях внеплановые учения и проверить их соответствие установленным требованиям безопасности.