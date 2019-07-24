Приполярный город осваивает грант главы

В Инте начаты работы по благоустройству города на средства гранта главы Республики Коми.

Напомним, Инта и Сыктывдинский район в этом году стали победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми. За победу в конкурсе Инте выделено 36, Сыктывдинскому району девять миллионов рублей. Средства будут направлены на развитие и модернизацию объектов общественной инфраструктуры, на празднование Дня образования региона.

Как сообщает правительственный портал республики, в Инте в настоящий момент активно ведутся работы по благоустройству территории около Центральной библиотеки – информационного центра города.

– Центральная библиотека построена в 1992 году. За 27 лет уличное асфальтное покрытие возле учреждения пришло в плачевное состояние. Да и в целом данная территория не приспособлена для проведения мероприятий, здесь нет скамеек и должного освещения. Благоустройство включает в себя укладку тротуарной плитки с бордюрами, оборудование ограждения, установку уличных фонарей и четырех скамеек. Также было решено в комплексе отремонтировать крыльцо библиотеки, эти работы выполняются уже за счет собственных средств учреждения, – сообщила глава муниципалитета Лариса Титовец.

Срок сдачи работ – 30 сентября, но подрядчик намерен завершить благоустройство раньше.

Кроме того, Инта планирует обновить Центр культурного наследия и традиционного народного творчества и отремонтировать улицу Кирова. А основным объектом для модернизации станет спортивный комплекс, включающий в себя хоккейный корт и стадион двух спортивных школ – «Интинская» и «Юность».

В День республики в Инте пройдут ярмарка «Интинский Арбат», фестиваль национальностей Республики Коми «Искусство жить вместе», концертная программа «С днем рождения, родная республика!» и праздничный фейерверк.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru