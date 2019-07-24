На главной площади столицы появились гигантские вазоны

В сквере за Стефановской площадью Сыктывкара устанавливают вазоны, в которых планируется высадить декоративные деревья хвойных пород. Восемь вазонов на общую сумму 970 тысяч рублей выполнены в едином стиле с обновленными фонтанами, которые уже запущены.

В прошлом году эта общественная территория была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь установили новые скамейки, велопарковки, урны и уличные фонари. Вся электропроводка была спрятана под землю. Кроме того, появилась подсветка деревьев и кованая изгородь по периметру.

Также в этом году начато благоустройство части улицы Ленина, прилегающей к главной площади – здесь появятся новые фонари, гранитное мощение и малые архитектурные формы.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара