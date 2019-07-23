Битва на озерах

В Сыктывдинском районе состоялся второй Mondi Cross Triathlon

20 июля на выльгортских озерах в Сыктывдинском районе прошли вторые летние старты для триатлетов Коми под названием Mondi Cross Triathlon. В компании Mondi работают люди дела, которые на личном примере показывают, что нужно быть на высоте не только в профессии, но и в спорте. Поэтому совет молодежи АО «Монди СЛПК» организует старты для всех желающих. Среди участников были как сыктывкарцы, так и представители Сосногорска, Ухты, Санкт-Петербурга и Волгограда.

В этом году организаторы учли шероховатости, которые возникали на первом триатлонном баттле. Они выбрали более удобное место старта, оборудовали зону для питания, где болельщики с удовольствием ели шашлыки, а также закупили дополнительные буи, чтобы спортсменам было легче ориентироваться в воде. О новшествах перед началом соревнований подробно рассказал председатель совета молодежи Монди СЛПК Владимир Ермаков:

– Мы поменяли место расположения, и теперь старт с другой стороны озера. На велосипеде нужно будет ехать в другую сторону, а это значит, что трасса буквально новая. Также мы выровняли все дистанции в рамках заявленных дисциплин. Если в прошлом году на велосипедном этапе из-за погодных условий километра не хватало, то сейчас ровно 20 километров честной езды, 750 метров плавания и пять километров бега.

Владимир Ермаков сообщил, что участвовать в стартах заявились 138 человек. Одни выступали в личном зачете, другие в командном. Спортсмены также были разделены на возрастные категории. Плюс в этом году добавили детские забеги. Дети от трех до десяти лет бежали сто и четыреста метров в зависимости от возраста. Безопасность обеспечивали сотрудники ГАУ «СПАС-КОМИ».

Перед началом стартов спортсменов напутствовала директор по персоналу Группы Монди в России Анна Шабалина. Она сказала, что за день до соревнований синоптики прогнозировали дожди, но по факту погода стояла отличная:

– Либо организаторы постарались, либо небесная канцелярия нам благоволит. Сегодня замечательная погода, и, судя по вашим лицам, вы готовы на сто процентов. Желаю вам побед. Часто говорят, что главное – участие. Вот я не согласна и уверена, что каждый в душе надеется на победу. Это абсолютно правильно. Верьте в себя и в свои силы, – пожелала Анна Шабалина.

Также она отметила, что особенно приятно видеть на стартах детей:

– Это здорово. Мы в компании много говорим про преемственность кадров. Вот она. Не только в офисе или в лесу, но и на спортивных мероприятиях. Это наши малыши, которые видят, чувствуют, впитывают атмосферу стремления к победе.

Чтобы взбодрить атлетов перед соревновательными баталиями, общую зарядку под ритмичную музыку провела фитнес-тренер Евгения Чуракова. Позже девушка и сама поучаствовала в стартах – в смешанной эстафете на беговом этапе. Команда спортшколы «Северная Олимпия», в которой она выступала, заняла шестое место.

Первыми на водный этап уходили участники личного зачета, а затем водную гладь штурмовали члены эстафетных команд. Алексей Михайлусов представлял команду МВД в эстафете. В начале июля молодой человек преодолел вплавь на открытой воде почти 60 километров в благотворительных целях. Он занимается плаванием с трех лет, сейчас специализируется на длинных дистанциях. В триатлоне ему, естественно, доверили плавание. Алексей не подвел команду и приплыл первым. Спортсмен сказал, что дистанция в 750 метров для него является спринтерской, но лидерство далось ему нелегко, так как конкуренция была жесткой. Почти следом за ним из воды вышел мастер спорта по плаванию Андрей Быков, представлявший команду МЧС. Борьба оказалась настолько острой, что именно команда уступившего представителю МВД на первом этапе по итогам гонки стала лидером.

Комментируя итоги эстафеты, Алексей Михайлусов отметил, что в целом доволен стартом:

– Команда выступила достойно, все старались, гнались за едущими и бегущими впереди. К этим соревнованиям мы с товарищами по команде готовились целенаправленно. Приезжали на это озеро, я устанавливал буек, в гидрокостюме до него доплывал и возвращался на берег. Это поспособствовало хорошему результату.

Своим главным отличительным качеством, которое помогает достигать поставленных целей, Алексей назвал упорство. Он сказал, что это вообще отличительная черта многих людей в Коми. В следующем году спортсмен планирует выступить уже в личном зачете, его цель – составить достойную конкуренцию таким атлетам, как Евгений Уляшев. Профессиональный лыжник Евгений Уляшев уже второй год подряд первенствовал в личном зачете среди мужчин до 35 лет. Второе место, как и в прошлом году, занял Георгий Попов. А бронза досталась Михаилу Журбенко.

Организаторы просто великолепно поработали над стартовой площадкой. Сидя в импровизированном кафе, болельщики не только любовались стартами воочию, но и могли следить за ходом соревновательной борьбы, глядя на большой экран, куда в прямом эфире транслировались результаты.

– Трещат велосипедные цепи под накачанными ногами спортсменов. Это значит, что никто не дает слабины, – комментировал происходящее ведущий.

Ирина Медведева, Наталья Лыжина и Александра Щеголева завоевали золото в женской эстафете. Команда сформировалась буквально за две недели до старта.

– Сашу я нашла благодаря интернету. Увидела ее позитивный пост про бег на стене и сразу ей написала, что нам нужна бегунья, – объяснила Ирина Медведева, отметив, что сама она участвует уже второй год подряд. – В прошлый раз моя команда была второй. Мы все велосипедистки, состоим в группе «ВКонтакте» «Велопрогулки». В группе много участников, на каждую велопрогулку с нами выходит от 15 до 40 человек. Разделились по этапам исходя из того, у кого какой вид программы лучше идет. Результата удалось достичь благодаря слаженной работе каждого участника. Тренировались ежедневно.

– Я за две недели до мероприятия приезжала сюда плавать. Раз в два дня плавала по вечерам. А вот в велосипеде я слаба, мне надо подтягивать эту дисциплину, – отметила Наталья Лыжина.

Александра Щеголева добавила, что вообще не умеет плавать, а вот бегает отлично. Именно она вывела на первое место команду, две другие участницы передавали эстафету вторыми. Так случайное знакомство в соцсети помогло добиться высокого результата. В следующем году женщины хотят попробовать силы в личном зачете, но каждой нужно подтягивать ту или иную дисциплину.

Дистанция давалась нелегко даже опытным спортсменам. На финише долго отходила от нагрузки биатлонистка Анастасия Рудакова. Дмитрий Кулаков, выступавший в возрастной категории 36-50 лет, буквально стонал от боли на финише. У него свело ноги.

– Второй раз участвовал, но сейчас дистанция далась тяжелее. Много отдыхал на юге перед стартом, – объяснил он.

Среди женщин до 35 лет первое место заняла профессиональная спортсменка Анастасия Рудакова. Второй стала Анастасия Касьянова, которая только в этом году научилась плавать. Она показала очень хороший результат.

Особенно острая борьба развернулась между мужчинами в возрастной категории старше 51 года. Тут схлестнулись постоянные участники всевозможных спортивных баталий, которые отлично знают слабые и сильные стороны друг друга. Первое место занял ведущий инженер отдела продажи лесопродукции Монди СЛПК Евгений Чистяков, который в прошлом году был вторым. Своим примером он из раза в раз показывает, что на мощном предприятии работают мощные люди. Серебро досталось Виктору Золотареву. После старта он оставил трогательную запись в группе события «ВКонтакте»:

«Это был настоящий праздник! Я даже проснулся пораньше, чтоб дольше пребывать в этом состоянии. Скоро полночь, а состояние эйфории не проходит. Спасибо Монди и Вове Ермакову, а также всем участникам и причастным».

Третье место среди солидных мужчин занял Леонид Капин. Четвертое – Владимир Дробахин, чей пример достоин особенного уважения, ведь он вышел на триатлонный старт после длительного перерыва. Приверженец здорового образа жизни возобновил тренировки и соревновательную практику. Каждый день он встает в четыре утра, чтобы поддерживать форму. В ближайшее время триатлет выступит в Нижнем Новгороде.

Более подробно с результатами по всем категориям можно ознакомиться на сайте orgeo.ru (прямая ссылка: https://orgeo.ru/live/#/mondi_triathlon).

Подводя итоги, Владимир Ермаков отметил, что доволен тем, как прошли старты. Он выразил уверенность в том, что июльский триатлон под знаменем Mondi останется доброй традицией, но для привлечения большего количества участников необходимо вносить коррективы:

– Участие могут принимать все желающие, потому что нам в Mondi интересно, когда вокруг сильные конкуренты, это же как в спорте. Но многих людей, возможно, отпугивают некоторые моменты, им кажется, что тут слишком серьезная конкуренция и соревнуются только профессионалы. Надо доносить информацию о том, что это не так, нужен другой подход к рабочим коллективам. Может быть, нам нужно поменять название стартов, чтобы становиться ближе к простым трудящимся. В прошлом году было много силовых структур среди участников. В этом году их тоже много, но и рабочие коллективы подтягиваются. Однако пока привлекать их к участию тяжело. Мы обзванивали много компаний, чтобы они выставили свои команды, но триатлон многих пугает, и тут нам сложнее конкурировать с той же «Мозгобойней».

Несмотря на сложности, совет молодежи Монди СЛПК продолжит популяризировать спорт.

– Будем делать просто дружественные городские забеги. Первым шагом станет то, что в сентябре на Mondi для рабочих коллективов других предприятий пройдет экскурсия. После нее попьем чай за круглым столом и поделимся опытом на предмет того, как поставлена работа с молодежью у них и что мы можем делать в спорте вместе, – заключил Владимир Ермаков.

Ярослав СЕВРУК

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