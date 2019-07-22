Усть-Куломский район отпраздновал юбилей

В минувшую субботу Усть-Куломский район отметил свое 90-летие. Несмотря на объявленную в муниципалитете чрезвычайную ситуацию (напомним, в районе после сильнейших дождей размыло дорогу между райцентром и селом Керчомъя), юбилейные мероприятия решили не переносить и не отменять, ведь, как отметил руководитель местной администрации Сергей Рубан, этого праздника очень ждали жители района.

Праздничное действо открыл парад сельских поселений, которые представили все самое лучшее, что у них есть, постарались показать свой неповторимый характер и историю, сообщила с места события пресс-служба республиканского миннаца. Кульминацией шествия стало воспроизведение танца «Шен». Этот верхневычегодский танец входит в нематериальное культурное наследие народов России, когда-то он постоянно исполнялся на местных праздниках, и его нынешнее воспроизведение символизирует возрождение и сохранение традиционной культуры Верхней Вычегды.

С большой сцены жителей и гостей района поздравила министр национальной политики Галина Габушева:

– Усть-Куломский район – это тот уголок нашей республики, где чутко и бережно относятся к коми национальным традициям. Здесь жива история коми народа, крепки духовно-нравственные корни и культура, глубоко ощущается национальное своеобразие и невероятно душевная атмосфера.

Министр напомнила о брендах района (фестивалях «Василей» и «Василёк», молодежных игрищах «Йиркап» и конкурсе «Туган», верхневычегодской борьбе «Зумыд ош») и о знаменитых уроженцах.

– Нашей республике широко известны имена Вениамина Чисталева, Бориса и Петра Шаховых, Виктора Напалкова, Эдуарда Тимушева, Лидии Чувьюровой, Василия Чувьюрова, Василия Лодыгина, Александра Шебырева и других. Мастерство и особый стиль изложения позволили книгам Александра Ульянова, Олега Уляшева, Анатолия Ракина в разные годы одержать победу в конкурсе «Лучшая книга года».

В завершение своей речи Галина Габушева от имени главы Коми Сергея Гапликова вручила руководителю администрации Усть-Куломского района Сергею Рубану сертификат на 20 миллионов рублей. Средства предназначены на благоустройство муниципалитета.

Затем состоялась церемония награждения жителей района, кто добился высоких результатов в своей деятельности и тем самым внес личный вклад в развитие родной территории.

В течение дня всеобщее внимание гостей празднества привлекали показательные выступления борцов верхневычегодской борьбы «Зумыд ош» («Сильный медведь») и большой концерт с участием творческих коллективов района. Работали площадки гармонистов и «Краеведческий калейдоскоп», была представлена премьера фильма о легендах Усть-Куломского района «Карта легенд Республики Коми – 2» молодого автора и режиссера Никиты Белорусова. Завершился день праздничной дискотекой.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы Миннаца Республики Коми