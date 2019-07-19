Тревога в разгар ливня

О ситуациях, которые возникали на территории Усть-Куломского района 16 июля, рассказали в управлении противопожарной службы и гражданской защиты Коми. После 10 часов 16 июля в службу спасения «112» стали поступать звонки от людей, оказавшихся на дорогах Усть-Куломского района во время ливня. Всего в этот день поступило одиннадцать просьб о помощи.

Один из случаев произошел на 32 километре автодороги «Усть-Кулом – Керчомья», где вода потекла поперек дороги и размыла дорожное полотно. В этот день двенадцать человек, пятеро из которых – дети, возвращались на трех автомобилях в Керчомью из Усть-Кулома. Звонок с просьбой о помощи поступил на отдельный пост села Керчомья. Пожарный отдельного поста Алексей Дежуров, работавший в этот день, выехал на разведку. На месте стало очевидно, что переправить людей через бурный поток можно только на технике с высокой проходимостью.

Глава администрации СП «Керчомья» Нина Лодыгина стала искать способы переправы людей. Она обратилась к водителю отдельного поста Сергею Попову, отдыхавшему в этот день после смены. Он на личном тракторе попытался добраться до людей, но трактор стал увязать в грязи. Тогда водитель сельской администрации Степан Уляшев предоставил свою лодку. Алексей Дежуров, Сергей Попов и Степан Уляшев постепенно переправили двенадцать человек, и они благополучно вернулись домой. Медицинская помощь им не потребовалась.

После спасения людей поступил новый тревожный сигнал от местных жителей. Очевидцы сообщили, что в ручье в начале села Керчомья поднялся уровень воды, и труба диаметром около метра, проложенная через дорогу, не справляется с потоками. Вода перетекает поперек дороги. Администрация сельского поселения задействовала мотопомпу для откачки воды, но ситуация не улучшилась. Тогда работники отдельного поста выехали на резервном пожарном автомобиле к ручью и с помощью насоса, установленного в машине, стали перекачивать воду на другую сторону дороги. После двух с половиной часов работы уровень воды в ручье стал заметно снижаться.

– Мы понимаем большую значимость дорог для сельских районов, и эта ситуация требовала незамедлительного реагирования. В этот день весь коллектив поста был поднят по тревоге и задействован на разных работах. Совместными усилиями мы преодолели последствия стихии, – рассказал начальник учреждения Александр Сыскин.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми