Ситуация в Усть-Куломе под контролем правительства Коми

В Усть-Куломском районе продолжается оценка и ликвидация последствий стихии, бушевавшей 15-16 июля. Напомним, менее чем за сутки в районе выпала половина месячной нормы осадков, ливнем размыло дороги, девять населенных пунктов оказались отрезанными от «большой земли». 17 июля постановлением главы муниципального района «Усть-Куломский» на территории Усть-Куломского района республики введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Глава республики Сергей Гапликов поручил вице-премьеру регионального правительства Константину Лазареву контролировать ход восстановительных мероприятий, а министру строительства и дорожного хозяйства Андрею Крикуненко – принять необходимые меры для скорейшего восстановления транспортного сообщения с населенными пунктами.

Как сообщила пресс-служба администрации района, по состоянию на 17 июля в местах размывов дороги уровень воды начал спадать. На территориях сельских поселений «Керчомъя», «Зимстан» и «Нижний Воч» работает комиссия с участием представителей ГКУ РК УправтодорКоми и АО «Коми дорожная компания», специалисты оценивают объем необходимых работ, после чего планируется начало восстановительных работ дорожного покрытия. В первую очередь это направление «Усть-Кулом – Керчомъя».

На отрезанных от «большой земли» территориях ведется постоянный мониторинг наличия необходимых продовольственных товаров в торговых точках. В селе Керчомъя для доставки продуктов питания и транспортировки людей в экстренных случаях рассматривается возможность оборудования лодочной переправы на месте бывшей паромной.

В случае необходимости Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Коми и спасатели региона готовы оказать дополнительную помощь.

Автобусное сообщение официальных перевозчиков по маршруту «Сыктывкар – Усть-Кулом» возобновлено.

По состоянию на 18 июля в результате ливневых дождей уровень воды в реке Вычегда поднялся на 111 сантиметров в СП «Помоздино» и на 60 сантиметров в СП «Усть-Нем». Из-за этого движение по понтонному мосту в СП «Мыёлдино» было закрыто, организована лодочная переправа для доставки продуктов питания.

В СП «Вольдино» и СП «Пожег» (в районе деревни Кырныша) по-прежнему закрыты понтонные переправы, работает лодочная.

Утром 18 июля доставлена техника на карьер «Асыв-Вож» для добычи песчано-гравийной смеси и камней. Эти материалы используются для отсыпки промоины автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны».

По информации МВД Коми, в связи с введением режима чрезвычайной ситуации полиция Усть-Куломского района была приведена в состояние повышенной готовности: усилены наряды дорожно-патрульной службы на участках республиканской трассы Сыктывкар – Усть-Кулом, а также на участках муниципальных дорог со сложной дорожной обстановкой. Сотрудники ГИБДД ведут работу по организации безопасного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Людмила ВЛАСОВА

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