В Коми обновят автопарк служб скорой помощи

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в заседании наблюдательного совета Агентства инвестиций в социальную сферу. В ходе заседания, которое состоялось 17 июля под сопредседательством генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, обсуждалась стратегия Агентства по реализации проекта по обновлению автопарка служб скорой медицинской помощи в регионах России, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Напомним, в июне на полях XXIII Петербургского международного экономического форума глава Коми и исполнительный директор автономной некоммерческой организации Илья Ковалев договорились о сотрудничестве по привлечению частных инвестиций в социальную сферу. Подписано соответствующее соглашение между правительством республики и Агентством.

Организация готовится к реализации проекта во всех федеральных округах России. Помимо модернизации автопарка, компания готова предоставить комплекс услуг по техническому обслуживанию специализированных автомобилей и сервисное сопровождение установленного в них медицинского оборудования.

– Проект Агентства инвестиций в социальную сферу направлен на повышение качества и доступности квалифицированной медицинской помощи на местах. Ростех обладает серьезными компетенциями по реализации программ в сфере здравоохранения. Проект был представлен руководителям 18-ти регионов. Мы готовы участвовать в его осуществлении совместно со всеми заинтересованными сторонами, – рассказал Сергей Чемезов.

Агентство инвестиций в социальную сферу совместно с руководителями приоритетных регионов в ближайшее время разработает дорожную карту по реализации проекта. Документ предполагает обновление парка санитарных автомобилей и передачу специализированным операторам непрофильных для медицинских учреждений транспортных функций.

– Дорожную карту проекта планируется представить до 1 сентября. Получена поддержка от руководителей 18-ти субъектов, в которых требуется обновление парка машин скорой помощи и медицинского оборудования. Общей целью проекта является полное обновление автопарка санитарного транспорта в стране, – заявил исполнительный директор Агентства инвестиций в социальную сферу Илья Ковалев.

– «Агентство инвестиций в социальную сферу» уже имеет хороший опыт реализации в регионах подобных проектов. Привлечение внебюджетных источников на эти цели позволит быстрее обновить автопарк и повысить уровень медицинского и социального обслуживания жителей нашей республики, – прокомментировал итоги заседания Сергей Гапликов.

Лина Перова

Фото АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу»