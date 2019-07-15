Сто сорок мест для детсадовцев

В этом году в столице Коми должны ввести 140 новых мест в детских садах. 90 – за счет переоборудования помещений под группы в существующих учреждениях, 50 – за счет выкупа новых площадей.

Как рассказала журналистам на брифинге после планерки в мэрии и.о. руководителя администрации города Наталья Хозяинова, мест для детсадовцев добавят в тех районах, где наиболее высока потребность в этом. Помещения под новые группы переоборудуют в детском садике №66 (район СМЗ), №74 (Эжва), №17 (район местечка Париж), №107 (на улице Карла Маркса).

Выкупить помещения, в которых можно организовать группы для дошкольников, мэрия намерена в микрорайоне Орбита. Сейчас идет подбор площадей, которые должны соответствовать определенным требованиям.

За это лето территории семи детсадов Сыктывкара – №№60, 104, 14, 100, 53, 29 и 49 будут заасфальтированы. По словам начальника управления дошкольного образования города Тамары Горбуновой, во многих городских садиках асфальтирование дорожек не проводилось уже более 20 лет, принято решение о приведении территорий в порядок.

Также почти во всех детсадах города в этом году будет проведен косметический ремонт малых архитектурных форм на их территориях, на верандах поменяют гнилые доски, то, что надо – покрасят. В ДОУ №120 три старые веранды решили не ремонтировать, а снести и построить новые к сентябрю.

В детсадах №№4,76 и 35 приведут в порядок ограждения, в ДОУ №92 – крыльцо. В садиках №№ 57, 97, 96 и 76 отремонтируют кровли, а в №№ 60 и 66 – пищеблоки.

Анна ПОТЕХИНА