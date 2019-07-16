Кинолог Ирина Степанова: «Собака любит сотрудничать с человеком»

Известное выражение «собачья работа» обычно употребляется в значении нелюбимый, тяжелый труд. Однако кинолог СПАС Коми Ирина Степанова вместе со своими четвероногими питомцами – бордер-колли Марти и Пулей – уже много лет доказывает обратное: собаки свою работу любят. Рабочие будни этих собак – это ежедневные тренировки или поиски людей. Кроме того, раз в неделю по вечерам Марти спешит в социальный реабилитационный центр «Надежда», где он, сам того не подозревая, работает реабилитологом у детей с нарушениями в развитии. Секрет собачьего трудолюбия прост: они, как и дети, любят игру, а работа для них – игра. О том, как как правильно воспитывать домашнего питомца, Ирина Степанова рассказала в интервью «Республике».

– Сегодня вы известный и востребованный в городе кинолог. А что определило ваш профессиональный выбор?

– Сначала это было просто хобби. Когда я была школьницей, у меня была немецкая овчарка Вита. А овчарку надо обязательно дрессировать, поэтому в 16 лет я начала ходить в клуб юного собаковода при ДОСААФ. Начало получаться, учавствовали с собакой в показательных выступлениях, конкурсах. Когда клуб развалился, многим собачникам некуда стало идти со своими собаками, и они по рекомендациям моих знакомых начали обращаться ко мне. Сначала я занималась со щенками от своей овчарки, потом мне начали приводить и других собак. И как-то так случилось, что республиканской службе спасения потребовалась собака-спасатель, начали искать кинолога. Так как в городе меня уже знали, то пригласили, потому что у меня были хорошие собаки. И вот уже больше десяти лет я работаю здесь.

– А какие породы можно обучить поиску людей?

– Да, любую породу. Главное, чтобы она не была агрессивной. Хотя, конечно, лучше все же учитывать, для чего эта порода выводилась. Потому что при поиске в лесу охотничьи собаки, например, в силу своих охотничьих инстинктов могут отвлекаться на зверей и птиц. Хорошо подходят для этой работы лабрадоры, голдены, спаниели, малинуа, колли, немецкие овчарки.

– У каждой собаки – свой характер, бывают среди них упрямые, хитрые, ленивые, глупые. Каждую ли собаку можно воспитать так, чтобы она слушала команды хозяина?

– Дети ведь тоже все разные, но мы же их развиваем. Точно так же и с собакой. Если с ней правильно заниматься, то, независимо от характера, все равно результат будет. Просто если это талантливый щенок, то он быстрей все будет схватывать. А если щенок-тугодум, то с ним просто нужно больше заниматься. Результат пусть не такой, как у умной собаки, но все равно будет.

– Помимо привития навыков правильного поведения, собачникам рекомендуют задавать своим питомцам умственные задачи. Что можно считать умственной нагрузкой для собаки?

– Это, как правило, трюки: кувырки, вальсирование, просьбы «сделать зайку», «домик», изобразить стыд и так далее. Собака любит сотрудничать с человеком и с удовольствием все это делает.

– Как часто возникают ситуации, когда надо искать пропавших людей?

– В сезон сбора грибов и ягод в сутки может быть до семи сообщений о пропажах. А бывает, что и неделями ничего не происходит. Но, когда не нужно выезжать на поиски, спасатели проводят тренировки, и собаки в это время тоже тренируются. На поиск людей собаку обучают ежедневно. Это не то, чему один раз обучили, и можно положить это на полку. Она должна совершенствоваться в этом. Поэтому во время тренировок мы с собаками ходим по заброшенным зданиям, прячем куда-нибудь человека, чтобы она его искала. Причем чтобы она училась чуять его и на возвышении, и под завалами. Есть собаки следовые, которые ищут по следу конкретного человека. Наши же собаки обучены для работы в техногенных катастрофах, они ищут людей под завалами и на местности.

– А если человек уже погиб, собака на него реагирует?

– Не всегда. Одна моя собака реагирует, а другая – нет. Обычно собаки, которые обучены на поиск живых людей, на умершего человека не реагируют. Бывает, они просто от страха лают, когда находят тело человека.

– С прошлого года на помощь спасателям в поиске людей пришли еще и подготовленные вами волонтеры со своими собаками. Как вы стали работать с волонтерами?

– Чтобы поддерживать собак в рабочей форме, нужны люди, которые бы исполняли роль человека, которого нужно искать. Вряд ли на это согласится тот, у кого нет своей собаки. Нашими помощниками-волонтерами стали ребята, посещавшие со своими питомцами мои тренировки. Мы собираемся на тренировки по выходным в лесу, за железнодорожным вокзалом, и обучаем собак поиску, чтобы в случае чего они могли быть на замене и выехать на поиски пропавших людей.

– Вы с Марти занимаетесь еще и канистерапией с детьми-инвалидами при центре социальной помощи семье и детям «Надежда». Для этого тоже нужно было специально обучать собаку?

– Этим занимаюсь не я, а специалист по канистерапии коллега Елена. Я просто привожу свою собаку и ей помогаю. Канистерапию, наряду с иппотерапией и дельфинотерапией, относят к нетрадиционным методикам лечения, но результаты они приносят потрясающие. Это просто игровое общение ребенка с собакой. Марти уже несколько лет туда ходит, уже все там знает, и, как только зайдет в центр, сразу бежит в то помещение, где проходят занятия. Ему там очень нравится, приходя туда, он всегда улыбается и виляет хвостом. Собаки вообще очень ярко выражают свои чувства и эмоции. Допустим, если мы приходим с ним в ветеринарную клинику, он трясется, видно, что он в стрессе, потому что боится ветврачей. А с детьми ему весело. Самое главное, это приносит детям пользу.

– В каком возрасте надо начинать заниматься с собакой?

– Как щенок появился, так сразу и надо начинать. Потому что щенок так же, как и человеческий ребенок, ничего не знает. Его нужно учить, чтобы он не прыгал на людей, ходил рядом с хозяином, не грыз вещи, не рвал обои, просился в туалет и так далее. В общем, правилам хорошего собачьего поведения. Кто-то это делает интуитивно, а кто-то вообще не делает ничего, и как результат – у них совершенно невоспитанные собаки.

– Хозяева щенка нередко воспитывают его наказанием. Например, тычут его мордой, ругают за то, что нашкодил. А как правильно воспитывать у щенка хорошие навыки, чтобы он не был для хозяина источником постоянного недовольства?

– Нужно просто запастись терпением. Собаки очень понятливые. А наказание как метод воспитания вообще неэффективен. Потому что собака не знает, за что ее наказывают, и от этого портятся ее отношения с хозяином. Ее нужно просто ко всему приучать, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. Щенок, естественно, не может долго терпеть, поэтому сразу после сна несите его на улицу. Как только он пытается присесть где-то в квартире, пожурите его за эту попытку и сразу же опять на улицу. У него постепенно выработается условный рефлекс. А когда воспитываешь наказанием, у собаки портится характер. Она будет хитрить, нагадит, например, или порвет какую-нибудь вещь и спрячется.

– У вас две собаки немаленького размера, им не тесно в квартире?

– Это самый популярный вопрос-заблуждение. Люди спрашивают, не будет ли тесно крупной собаке в городской квартире. Если бы я жила даже в 12-ти квадратных метрах, моим собакам и там было бы комфортно. Им не нужно много места в квартире, им нужно место для занятий, где они могли бы выплеснуть свою энергию, а это, как правило, уличная площадка. У меня двухкомнатная квартира. Но они там не бегают, не скачут, просто пришли, легли и наблюдают, чем я занимаюсь. Если я собираюсь на улицу, они тоже начинают собираться.

– Люди иногда заводят собаку, а потом сетуют на то, что держать ее в доме очень хлопотно, что большие собаки вообще не для городских квартир. Каких собак все-таки не стоит заводить в городской квартире?

– Прежде чем заводить собаку, нужно почитать историю породы, для чего она выводилась. Вот сейчас в моду вошли хаски, но, если вы не планируете с ней много бегать, то лучше не заводите, потому что собака будет страдать. Зачем ее мучить, она ездовая, выведена для бега, и, когда из нее пытаются сделать диванную собачку, она будет сама себе искать возможности для активного движения, на улице будет рвать поводок из рук. Точно так же не стоит заводить лайку, если в доме нет охотника. Эта собака выведена для охоты, и не надо ее портить. К примеру, бельгийская овчарка малинуа, которая сейчас тоже стала популярна, хорошо дрессируется, работает, но зачем она простому обывателю? Это полицейская собака, она должна работать, искать наркотики, преступников.

Вообще, прежде чем заводить большую собаку, нужно хорошо подумать. А то нередко люди берут щенка, поиграют, а потом переустраивают. Как правило, хороших собак не отдают, а если отдают, то значит, это проблемные собаки, которых просто не воспитывали, а потом пытаются от них избавиться под предлогом переезда в другой регион или появления аллергии на собачью шерсть. А на самом деле хочется просто переложить ответственность за своего четвероногого друга на кого-нибудь другого. Если вы можете собаке дать умственную и физическую нагрузку, то берите ее, если не можете, то возьмите лучше диванную собачку.

Собака станет вам другом и компаньоном при условии, что вы не жалеете на нее времени и сил. Если ей интересно с хозяином, она никогда не станет для него источником неприятностей и конфликтов с окружающими. А то, бывает еще, хозяину лень заниматься со своим питомцем, и он отпускает его играть с другими собаками. И хозяину удобно, и собаке весело: она нагрузку получила, поиграла. А потом человек не знает, что с ней делать, жалуется, что собака на улице при виде сородичей рядом не ходит, рвет поводок из рук. А ей просто скучно с ним. Если бы он сам с ней играл, она никуда бы от него не бежала.

Что еще хочется отметить: у нас нет культуры содержания собак. Например, идешь по городу со своим питомцем, а навстречу – человек с собакой. Та рвется к моей собаке обнюхать, поиграть. При этом хозяин успокаивает: «Да она у нас не кусается». Да это не имеет значения. Вы же, когда идете по улице, не бросаетесь на грудь каждому встречному. Почему же надо позволять это своей собаке? Я уже не говорю о том, что вполне можно приучить собаку справлять нужду подальше от мест, где гуляют дети или ходит много людей. И при этом надо бы убирать за своим псом. Точно так же можно приучить не бегать по клумбам. И тогда прохожие никогда не будут вам делать замечания и выражать недовольство вашей собакой.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото из личного архива Ирины Степановой