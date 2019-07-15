Первые участники семейного соцконтракта

За неделю реализации в пилотных муниципалитетах Коми программы семейного социального контракта в нее уже включились более 30 малоимущих семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

О желании выходить из сложного материального положения по семейному социальному контракту (ССК) заявили 33 семьи Сосногорского и Корткеросского районов. По информации министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, за консультацией по поводу заключения ССК обратилось около ста семей.

ССК – это новый вид государственной социальной помощи малоимущим семьям с детьми, введенный с 1 июля по инициативе главы Коми Сергея Гапликова для решения задачи по преодолению бедности, поставленной президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.

Республика входит в число первых регионов, приступивших к исполнению задачи по снижению уровня бедности посредством заключения социальных контрактов. Семейный социальный контракт – это эксперимент, разработанный в нашем регионе, который будет проводиться в России впервые.

С 1 июля 2019 года Коми включена в пилотный проект, направленный на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза, реализуемый Минтрудом России на территории 13 регионов.

В текущем году программа ССК апробируется в формате пилота в Сосногорском и Корткеросском районах. Максимальная потребность средств республиканского бюджета для реализации программы в этих муниципалитетах составит 94,7 миллиона рублей.

Как пояснили в республиканском Минтруде, ССК направлен на вывод семьи из категории малоимущей путем оказания ей существенной материальной поддержки и одновременно создания условий для перехода семьи к активным действиям по самообеспечению, возможностей заработка и увеличению своих доходов.

«Семейный соцконтракт – это соглашение между семьей и органом социальной защиты. Срок его действия – полгода. Согласно контракту, служба соцзащиты обязуется предоставить семье пособие. Его размер существенный: в месяц 5000 рублей на каждого ребенка и 1500 рублей на каждого родителя. То есть, ежемесячное пособие для полной семьи с двумя детьми – 13 000 рублей, за весь срок действия ССК семья получит 78 000 рублей. Таким образом, семье дается финансовая передышка, своеобразная «подушка безопасности» для семейного бюджета. Семья же, получая такое пособие, должна, согласно контракту, выполнить мероприятия, которые предусмотрены в программе активации трудовых ресурсов семьи. Эта программа – по сути, комплекс мер по преодолению трудной жизненной ситуации. Для этого разработан универсальный перечень мероприятий из 36 вариантов, которые выбираются для каждой семьи индивидуально», – рассказали в Минтруде Коми.

В работе с семьями по программе ССК, кроме учреждений социальной защиты, участвуют также служба занятости, органы исполнительной власти и администрации муниципальных образований. Большинство включившихся в программу семей уже в этом месяце начнут получать пособие в рамках ССК.

Семьи, которые решили поучаствовать в программе семейного социального контракта, получат не только пособия, но и помощь в решении проблем, которые мешают преодолеть финансовые трудности, и всестороннее содействие в трудоустройстве или переходе на работу с более высоким заработком, отметили в Минтруде Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru