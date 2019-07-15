На допвыборах началось выдвижение кандидатов

Нынешней осенью, в единый день голосования 8 сентября, в Коми пройдут основные, досрочные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления. Государственный Совет в них участвовать не будет, поскольку нынешнему VI созыву остается доработать год, да и списочный состав депутатов сейчас полный – заняты все 30 депутатских мест.

Как сообщили «Республике» в республиканском избиркоме, выборы в местные советы пройдут на территории 11 муниципальных образований. Из них основные выборы – в Ижемском районе (20 мандатов депутатов Совета муниципального района), в Княжпогостском (16 мандатов) и во вновь образованном в Усть-Куломском районе муниципальном образовании сельского поселения «Зимстан» первого созыва (11 мандатов).

Досрочные выборы состоятся в Сторожевске Корткеросского района. Здесь предстоит избрать главу сельского поселения.

На дополнительных выборах замещаются вакантные мандаты в советах Сыктывкара, Ухты, Инты, Печоры, Корткеросского, Удорского, Троицко-Печорского, Усть-Цилемского районов, а также в советах сельских поселений «Большелуг» (Корткеросский район), «Уег» и «Хабариха» (Усть-Цилемский район). Всего 23 мандата.

Таким образом, по итогам выборов необходимо заместить одну выборную должность в сельском поселении и 70 мандатов в представительные органы 15-ти муниципальных образований, в том числе трех городских округов, семи муниципальных районов и четырех сельских поселений.

В избиркоме также отметили, что организацией выборов занимается 11 территориальных избирательных комиссий, процесс голосования обеспечат 91 участковая комиссия. Численность избирателей на выборах составляет 79 346 человек.

По состоянию на 15 июля в совет столицы республики, где замещается два мандата, по одномандатному округу №6 выдвинулось уже шесть кандидатов (представители КПРФ, ЛДПР и четыре самовыдвиженца), а по одномандатному округу №8 – четыре претендента (от ЛДПР, «Справедливой России» и два самовыдвиженца). А, например, в Ижемском районе подобной активности пока не наблюдается – на 11 избирательных округов всего два выдвиженца. Похожая картина и в других муниципалитетах.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»