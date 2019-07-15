Марину Анисимову сменил Константин Плехов

Министр экономики Республики Коми Марина Анисимова подала в отставку. Этот пост пока в статусе исполняющего обязанности займет «резервист» из «Команды Республики Коми» Константин Плехов. Соответствующие распоряжения Сергей Гапликов подписал 12 июля, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Ранее Константин Плехов занимал должность первого заместителя министра финансов. По итогам проведения конкурса «Команда Республики Коми» он включен в резерв управленческих кадров.

Напомним, конкурс «Команда Республики Коми» на включение в резерв управленческих кадров проводился в три этапа: отбор документов по формальным признакам, тестирование, самопрезентация и собеседование. Всего на конкурс было подано около 300 заявок. По итогам проведения всех оценочных процедур 100 человек включены в резерв управленческих кадров Республики Коми сроком на три года.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru