Новые подходы в поддержке моногородов

Сергей Гапликов принял участие в форуме-совещании по развитию моногородов России, сообщает пресс-служба руководителя республики. Форум состоялся 15 июля в Тольятти с участием министра экономического развития России Максима Орешкина, глав моногородов, руководителей органов власти субъектов страны, депутатов Госдумы.

На пленарном заседании форума участники обсудили параметры новой госпрограммы «Развитие моногородов», рассмотрели вопросы законодательного регулирования поддержки моногородов, реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в моногородах.

В Республике Коми четыре моногорода – Воркута и Инта с угледобывающей моноспециализацией (Воркута входит в состав Арктической зоны России) и городские поселения Емва и Жешарт – с лесоперерабатывающей. В них проживает более 120 тысяч человек.

С 2017 года все четыре моногорода активно участвовали в реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

Все команды, управляющие проектами развития моногородов, прошли обучение в рамках образовательной программы, организованной Фондом развития моногородов.

Во всех моногородах в полном объеме реализованы мероприятия программы «Пять шагов благоустройства», проведены ремонты центральных улиц.

В Воркуте исполнен основной целевой показатель программы «Создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градо-образующего предприятия» – создано 1535 рабочих мест (при плановом значении на 2018 год – 86 рабочих мест). Привлечено более 40 миллиардов рублей инвестиций.

В Инте создано 125 рабочих мест, привлечено более 20 миллиардов рублей инвестиций.

В Емве создано 537 рабочих мест, привлечено пять миллиардов рублей инвестиций.

В Жешарте создано 123 рабочих места, привлечено более 300 миллионов рублей инвестиций.

В 2017 году моногороду Емва присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В настоящее время в Реестр резидентов ТОСЭР от Республики Коми включена компания «ЛесСервисПлюс», с 2018 года активно реализующая инвестиционный проект, направленный на расширение производства пиломатериалов. Проводится работа по привлечению новых резидентов.

Особое внимание правительства республики в 2018 году было уделено вопросу создания ТОСЭР в Инте. Соответствующая заявка, согласованная с Фондом развития моногородов, в июле 2018 года в установленном порядке направлена в Минэкономразвития России. Однако федеральным ведомством рассмотрение новых заявок в настоящее время приостановлено.

У Республики Коми есть ряд предложений по разработке новой программы поддержки моногородов, которой занимается сейчас Минэкономразвития России.

– Проект новой госпрограммы должен обеспечить дифференцированный подход, системность и адресность оказываемых мер государственной поддержки моногородов, направленных не только на привлечение инвестиций, но и на повышение уровня и качества жизни населения, – прокомментировал глава Коми Сергей Гапликов.

Правительство Коми предлагает включить в перечень инструментов поддержки моногородов следующие механизмы: льготные займы Фонда развития моногородов и Фонда развития промышленности на реализацию инвестиционных проектов в моногородах; рефинансирование текущих кредитов инициаторов проектов, лизинговая и имущественная поддержка; софинансирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на создание (реконструкцию) инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры; поддержка градообразующих предприятий, реализующих проекты диверсификации и модернизации производства.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru