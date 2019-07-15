Корткеросцам сковали карту легенд

В Коми в шестой раз прошел межрегиональный фестиваль кузнецов «Корт Айка»

13 июля Корткеросский район отпраздновал 80-летие, торжество объединили с проведением шестого межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Корт Айка». И задание кузнецам, прибывшим на фестиваль из разных населенных пунктов Коми, по этому поводу дали тематическое – превратить выданные им металлические ярлычки в символические изображения местных достопримечательностей, иллюстраций к легендам, чтобы потом прикрепить их к заранее выкованной карте района.

С самого утра субботы в столице Коми лил такой сильный дождь, что часть горожан, уже собравшихся было поехать в Корткерос, не рискнула это сделать, рассудив, что в пятидесяти километрах погода вряд ли лучше. Заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов рассказал, что выезжая из города, опасался, что на фестивальном поле и местных жителей будет раз, два и обчелся. Однако в этот день Корткерос оказался одной из немногих территорий в южной части республики, где была на удивление хорошая погода. Так что и публики на поле было предостаточно, и листы железа, специально заготовленные, чтобы прикрывать горны в случае дождя, не понадобились.

– Вот это сила у кузнецов. Еще работать не начали, а дождь уже не подпустили, – восхитился Константин Баранов. – А сейчас начнут ковать, и тучи, думаю, окончательно отступят.

От лица правительства Коми собравшихся приветствовал министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Александр Ремига, заявивший, что фестиваль кузнечного дела стал уже визитной карточкой не только Корткероса, но и всей республики. В честь юбилея министр вручил и.о. руководителя администрации района Константину Сажину сертификат на 20 миллионов рублей на благоустройство муниципалитета. Член Совета Федерации Дмитрий Шатохин в свою очередь прочитал стихи Виктора Савина о любви к родине, наградил выдающихся жителей района и отметил, что 80 лет – дата, скорее, символическая, ведь многим корткеросским селам уже по 300-400 лет.

Глава Коми Сергей Гапликов в этот день был в рабочей поездке и корткеросцев поздравил дистанционно – на большом экране продемонстрировали ролик с его обращением.

Заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева в компании Александра Ремиги и Константина Сажина обошла все фестивальные площадки, в том числе – многочисленные подворья местных сельских поселений. Все трое и поучились мастерству у местного кузнеца Игоря Усачева, который показал им, как декоративно оформить с помощью молотка и зубила края заранее заготовленной плашки-медальона. Особых физических затрат работа не требовала, а вот хорошего глазомера и ловкости – да.

– Вот так же ювелирно точно мы будем работать над нашими законами, – поклялась Валентина Жиделева, сражаясь с непослушным зубилом.

А Константин Сажин получил от нее наказ – на следующем фестивале приветствовать его гостей уже в образе самого легендарного Корт Айки. Так что пора уже начать входить в роль.

– Буду готовиться, – пообещал и.о. руководителя районной администрации.

Кузнецов на нынешний фестиваль прибыло 18, кроме жителей самой республики приехали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Пскова, Ярославской области, Иваново. Четыре кузнеца – два парня и две девушки – прилетели из Финляндии. По словам Игоря Усачева, гостей примерно столько же, сколько и в прошлом году. Где-то одна треть – постоянные участники фестиваля, остальные новички. Хотели приехать еще, но, по разным причинам не смогли. Кто-то, например, предпочел на сей раз направиться в Московскую область, в деревню Бывалино, где в это время как раз тоже проходил кузнечный фестиваль.

На бывшем летном поле Корткероса работающих кузнецов разместили на небольшой площадке в самом центре, горнов и наковален на всех не хватало, но мастера из разных городов и даже стран вполне хорошо уживались на конкурсном пространстве. Зачастую на одной и той же наковальне одновременно работали по два кузнеца.

Неподалеку стоял длинный стол, на котором выставили домашние работы мастеров – кованые букеты, изготовленные в честь юбилея района. Проходило зрительское голосование – чьи цветы (среди которых почему-то затесался один кованый глухарь) самые лучшие. Тут же стояла металлическая заготовка карты района с отверстиями, расположенными согласно территориям, где находится та или иная достопримечательность. К ним и должны были прикрепить металлические ярлычки, над которыми и работали мастера. По словам Игоря Усачева, в дальнейшем кованую карту установят в центре Корткероса, рядом с каждой символической достопримечательностью или легендой разместят куар-код, с помощью которого можно будет скачать подробную информацию.

Описание легенд и достопримечательностей распечатали на листочках и раздали мастерам. Кто-то прицепил «шпаргалку» прямо к наковальне, кто-то спрятал ее в карман, и периодически доставал, чтобы уточнить некий момент.

Гость из Пскова Тимофей Силич работал над ярлычком с изображением Юрки – легендарного обжоры из легенды о селе Маджа. По преданию великан Юрка постоянно воровал у земляков баранов, быков и съедал их, справиться с ним никто не мог. Наконец, маджинцы сообща утопили его в местном озере. А потом сварили огромный котел каши и съели его, чтобы разделить грех убийства на всех поровну.

– Я думаю, каждый из нас может частичку себя найти в этом Юрке, только задавленную воспитанием, это отражение скрытых фантазий человека, – рассуждал кузнец, аккуратно выбивая на металле изображение толстяка, несущего в руках очень грустного быка. – Все, в переносном смысле, хотели бы съесть быка, но не каждый способен.

Тимофей Силич приехал в Корткерос уже во второй раз, и до этого звали, но, как признался кузнец, по фестивалям он ездить не любитель. Наконец, на «Корт Айку» съездил его друг, вернулся очень впечатленный.

– Вот тогда и я поехал, и был так счастлив, – рассказал кузнец. – Так что решил повторить, и, думаю, повторю еще неоднократно.

Кузнец из Сыктывкара Макта Дораев работал над символическим изображением берега реки Эжьес-Ю у села Керес – места, славящегося своей живописностью. Металл он решил объединить с камнем.

– Недавно работал на другом проекте, там использовался гранит, вот у меня остался интересный кусочек камня. И вот, увидев фотографии этих пейзажей, я подумал, что очень интересно будет при помощи этого камня изобразить скалистый берег, а на металле изобразить саму реку, – рассказал Макта Дораев.

Кузнецы, которые в ковке ярлычков не участвовали, тем временем предлагали публике привезенные с собою изделия. Один из участников учил всех желающих непростой народной игре: нужно было с размаху метнуть тяжелый кованый штырь так, чтобы попасть его острием в лежащее на земле железное кольцо. К столику, где разложил свои изделия сыктывкарский кузнец Георгий Циклаури, зрители подходили привлеченные красотой кованых роз, брались за изящный цветок, чтобы рассмотреть его поближе, и поневоле удивлялись его внушительному весу.

– А что такого? Руки есть, голова есть, сердце есть – берешь и делаешь. Главное, чтобы с душой было сделано. Сейчас многие цветы штамповкой делают, а это совсем не то, – объяснил кузнец.

Кроме цветов Георгий Циклаури привез на фестиваль изображения птиц, зверей, щуки в тростниках. По его словам, природа – его любимая тема. И практически каждое изделие он снабжает еще небольшим призывом ее не губить.

Мария Лааксонен из Финляндии приехала на фестиваль как помощница своего парня – кузнеца Сами Рюханена, а ее соотечественница Анна Кайса Аалто – с мужем Анти Куикка.

Мария работает воспитателем в детском саду, а параллельно учится в колледже на кузнеца, один год отучилась, надо еще один. В будущем хочет заняться изготовлением необычных кованых ювелирных изделий, соединяя разные виды металла. Анна Кайса тоже всего два года назад начала помогать в работе своему супругу, который в кузнечном деле уже 15 лет. По словам девушек, женщин-кузнецов в Финляндии достаточно много, – эта работа очень интересная, творческая, и главное здесь не сила, а техника.

– Без техники, умения правильно работать, долго работать не сможешь – мышцы сразу заболят, – пояснила собеседница издания. – И тут неважно, мужчина ты или женщина.

Есть в кузнечном деле особенности, которые многим девушкам покажутся неприятными, – с макияжем у раскаленного горна не постоишь, вмиг все с лица потечет.

– Жарко, конечно, но мне даже нравится, все поры на лице открываются, эффект – как у сауны, очень полезно, – рассмеялась Анна Кайса.

Зрители, которым надоедало следить за работой кузнецов, шли гулять по сельским подворьям, где им предлагали немало развлечений и угощений, шли кататься на квадроциклах. Для детей тоже были установлены различные качели, карусели, батуты. На сцене полдня выступали местные артисты, а потом их сменили приезжие звезды – группа «Балаган Лимитед».

А кроме самого красивого кованого изделия на фестивале в этот день выбирали и самую красивую и талантливую местную девушку из пяти претенденток. Победила в конкурсе «Мича Райда» Ксения Мишарина из Важкурьи.

Что касается конкурса кованых букетов, то, по мнению зрителей, лучшими оказались цветы от Алексея Кузнецова из Ярославской области (не иначе – фамилия помогла), жюри же предпочло работу Тимофея Силича. Лучшим ярлычком для карты района признали выполненный финном Сами Рюханеном.

В девятом часу вечера все конкурсы завершились и начались танцы, финальной точкой «Корт Айки» стал фейерверк в полночь.

Анна ПОТЕХИНА

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