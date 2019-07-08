Практики Коми по развитию наставничества заслужили высокую оценку

Опыт Коми по поддержке наставничества положительно оценили международные эксперты. Свое мнение они высказали в ходе прошедшей на прошлой неделе в Казани субрегиональной конференции «Гендерное равенство в сфере труда и молодежной занятости в рамках проекта Международной организации труда (МОТ) «Партнерства в сфере занятости молодежи в странах СНГ», сообщает правительственный портал Республики Коми.

О проводимой в Коми работе по поддержке наставничества рассказал начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты республики Александр Хохлов. Этому вопросу уделяется особое внимание руководства региона. Так, 2019 год указом главы Республики Коми объявлен Годом наставничества. В рамках тематики года в республике запланированы мероприятия, направленные на повышение занятости молодежи, профессиональный рост молодых специалистов и профессиональную преемственность поколений.

В числе наиболее значимых мероприятий, предусмотренных в рамках Года наставничества, Александр Хохлов назвал организованный по предложению Сергея Гапликова региональный конкурс на звание «Наставник года». В нем примут участие наставники, которые трудятся в организациях различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также члены общественных организаций.

– Три победителя конкурса в номинациях «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах», «Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизводственных сферах» и «Наставник – ветеран отрасли» будут награждены премиями правительства Республики Коми по одному миллиону рублей каждая, – сообщил участникам субрегиональной конференции начальник Управления занятости Минтруда Коми.

Наставнический конкурс особенно заинтересовал представителей Астраханской области. Они выразили поддержку этой инициативе и желание транслировать ее в своем регионе.

В своем докладе Александр Хохлов отметил также, что мероприятия в рамках Года наставничества проводятся в тесном сотрудничестве органов государственной власти республики с работодателями и профсоюзными организациями региона. Эксперты-участники конференции оценили плодотворность такого подхода и дали положительные отзывы о практиках Коми по развитию наставничества как одного из эффективных механизмов содействия занятости молодежи. Они также рекомендовали шире использовать опыт, накопленный в этой области профсоюзными организациями.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено Минтруда, занятости и соцразвития Коми