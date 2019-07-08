В Сыктывкаре развернулось «Полотно мира»

Старинные полотенца, домотканые полотна и дорожки, а также изделия современных мастериц представлены на межрегиональной выставке-фестивале «Полотно мира». Экспозиция открылась 5 июля в выставочном зале Национального музея Коми.

«Полотно мира» призвано показать многообразие видов и технологий ткачества на основе богатых коллекций республиканского нацмузея, музеев Севера и финно-угорских регионов. Цель выставки – представить музей как место встречи с культурным наследием, место соединения традиции и современного дизайна.

На выставке можно увидеть пояса, полотенца, дорожки, скатерти, ткацкий стан, прялки, веретена, а также ритуальные полотенца из личных коллекций жителей Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей.

В числе уникальных экспонатов – очень длинная домотканная дорожка (по-коми джодждöра). Ее представила на выставку Светлана Нестерова из села Щугрем Сысольского района. Дорожку в середине прошлого века изготовила ее бабушка Александра Куратова, жившая в деревне Сталино (ныне Заречье). Александра Павловна была большая рукодельница – и ткала, и вязала, и вышивала. До сих пор ее дети, внуки и правнуки ежедневно пользуются вещами, изготовленными ее руками. Говорят, что дорожку никто никогда не раскручивал до конца. Просто нет такого помещения, где можно это сделать. В музее тоже не смогли расстелить изделие на всю длину. Ориентировочно это около пятидесяти метров.

Часть экспонатов была привезена в конце июня из усть-куломского села Керчомъя. К 130-летию со дня поездки художника Василия Кандинского по Вологодской губернии в 1889 году в сельской глубинке Национальным музеем РК была организована этнографическая экспедиция. Целью поездки был сбор предметов крестьянского быта музейного значения. Участники экспедиции привезли около тридцати предметов крестьянского быта, среди которых девять предметов с верхневычегодской росписью: деревянный диван, прялка, трепало, блоки ткацкого станка и даже действующий ткацкий станок. Он принадлежал Анастасии Золотаревой, в музей станок передала ее внучка Лидия Колодинова. На станке вырезано много пасов, инициалов, букв и знаков, которые еще предстоит расшифровать. Заправить старинный станок помогла мастер Евгения Сурнина. Она провела нитки через нитченки и бёрда, чтобы «агрегат» стоял в боевой готовности, как будто мастерица отошла только что.

Свои текстильные полотна также представили мастера Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Сыктывкара. Анжела Разманова – инсталляцию «Мужчина и Женщина», Анна и Евгения Сурнины – ковровые полотна, Юлия Тчанникова – текстильные композиции, выполненные в техничке ручного ткачества, Надежда Толошинова – гобелены, Лидия Костарева – изделия, декорированные в технике натурального крашения тканей. Валерия Осташова представила гобелен «Дно лодки», который соткан на старинном ткацком стане. Для нее как современного автора это было принципиально важно.

Дизайнер из Санкт-Петербурга Валентина Сундукова-Решетникова отправила на выставку коллекцию платьев, декорированных в технике набойки. По словам мастерицы, рисунки для оформления были взяты с резных орнаментов деревянных прялок и вальков из коллекции Национального музея Коми и Российского этнографического музея.

Экспозицию удачно дополнили архивные фотографии, на которых коми крестьянки треплют лен и молотят его кичигами.

Своего рода живым экспонатом стала бабушка, которая во время открытия выставки пряла на прялке кудель.

– Это Елена Краева – уроженка села Ыб, – представила рукодельницу куратор выставки, заведующая отделом культурно-образовательных программ музея Наталья Хозяинова. – Бабушка сейчас живет в Сыктывкаре. Ей 91 год и она полна энергии. Елена Краева представила свое мастерство в музее, а за это на следующий день мы отвезли ее в село Ыб, где она передала в музейные фонды детские плетеные санки – кашовку. Их изготовил ее муж для сыновей в 1960-е годы.

В пространство выставки посетителей вовлечет перформанс «Гобелен идентичности». Гостям будет предложено распутать клубок пряжи понравившегося цвета и обмотать им утверждения, с которыми они себя идентифицируют: «Я люблю свою семью», «Сохраняю природу», «Я сильный…», «Я не забыл свои мечты».

Выставка «Полотно мира» продолжит свою работу в музее до 10 августа.

Артур АРТЕЕВ

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