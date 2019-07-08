Роман Родионов: «Ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без нас»

Коми – один из регионов-лидеров, где активно развивается добровольческое движение. Неотъемлемой частью деятельности добровольных помощников является наставничество. Не случайно 2019 год в Коми объявлен Годом наставничества. Приложить свои силы добровольцы могут практически во всех сферах. Например, очень нужна их помощь при организации массовых спортивных мероприятий. Самбиста Романа Родионова в региональном министерстве спорта нам отрекомендовали как самого активного спортивного волонтера и уже практически наставника тех, кто только приобщается к добровольческой работе. В интервью «Республике» Роман рассказал, насколько важно бескорыстно помогать людям, получая при этом новый профессиональный опыт.

– С чего вы начинали волонтерскую деятельность?

– Желание помогать людям у меня с раннего детства, но в волонтерский отряд я попал, когда учился в пятом классе. В 2015 году объявили набор в волонтерский отряд «Твой выбор», руководителем была Анастасия Касьянова. Так как я активно занимаюсь спортом, со временем стал все чаще участвовать в качестве добровольного помощника именно на спортивных мероприятиях. Сейчас я ведущий волонтер при министерстве спорта Коми, у меня есть возможности организовывать группы волонтеров и координировать их действия. Мы обслуживаем все республиканские и всероссийские мероприятия, которые проходят на территории Коми. Помогаем на любых площадках Минспорта. Ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без нас.

– Сколько обычно вы собираете человек на событие?

– Смотря какое мероприятие. Например, на Кубке России по хоккею с мячом, который проходил в прошлом году, было пять волонтеров, которые занимались организационной работой, помогали как спортсменам, так и сотрудникам министерства спорта. Когда начинается подготовка к мероприятию, то оно регистрируется на сайте «Доброволец России», набираются волонтеры. С 2019 года нет бумажных книжек волонтера, есть только электронные, и волонтеры сами подают заявку, мы их принимаем и вместе работаем.

– А сколько максимум человек вы можете собрать? Допустим, двадцать реально?

– Реально. Просто если мероприятие крупное, например, такое, как чемпионат мира по хоккею с мячом, который состоится в 2021 году, то там мы будем взаимодействовать с разными городскими и республиканскими объединениями волонтеров. У нас их много. Причем часто бывает так, что помочь просят неожиданно. Вот недавно мы были волонтерами на «Велоночи», и нас там было очень мало, потому что изначально работать не планировали, а приехали кататься. Но потом подошел главный редактор БНК и организатор «Велоночи» Алексей Лазарев и попросил: «Ребята, надо помочь». У организаторов не хватало людей, чтобы перекрыть выезды по всей трассе и велосипедистам не мешали машины. Мы готовы были помочь, а также были задействованы и сотрудники Центра спортивных мероприятий Коми (ЦСМ), руководители подведомственных учреждений.

– В чем сложности бывают? Например, видел, как вы работаете на стадионе в сильные морозы.

– Волонтеров морозы и дожди не пугают. Они выполняют свой гражданский долг и все это совершенно бесплатно. На всех мероприятиях закрепляется ответственный руководитель. На стадионе чаще всего нас координирует первый заместитель директора ЦСМ Екатерина Валерьевна Шиманская, а также старший инструктор – методист физкультурно-спортивного отдела Татьяна Александровна Сивухина, они дают указания куда, что и где. Чтобы не замерзнуть, мы меняемся. Пожалуй, самое сложное мероприятие было прошедшей зимой на лыжной базе «Динамо». Это был чемпионат по лыжным гонкам среди спортсменов с инвалидностью. Нужен был особый подход, мы постоянно помогали, постоянно были рядом. Тогда как раз было около двадцати волонтеров. Мероприятие прошло замечательно.

– Что самое интересное в работе?

– Запомнилась работа на международном турнире памяти Спиридонова (международный турнир по хоккею с мячом среди юниоров 1999-2001 годов рождения, посвященный 80-летию со дня рождения первого главы Коми Юрия Спиридонова проходил с 31 октября по 3 ноября прошлого года, – авт.). Я участвовал в сопровождении команд и был закреплен к прессе. Выдавал аккредитации совместно с пресс-службой министерства спорта. Другие волонтеры стояли на своих площадках, кто-то помогал службе безопасности в обеспечении правопорядка. Мне, чтобы набраться опыта, который у меня сейчас есть, надо было пройти через кучу мероприятий. Это общение со спортсменами, общение с руководителями различных уровней министерства спорта и подведомственных организаций.

– А что мотивирует заниматься такой работой бескорыстно?

– Прежде всего, это опыт. Я получаю бесценный опыт работы на спортивно-массовых мероприятиях. Так получилось, что у нас в Коми проходит множество спортивных событий. Это и хоккей, и лыжные гонки, и многие другие. С детства занимаюсь самбо, у меня первый разряд по этому виду спорта, являюсь заместителем председателя городской федерации самбо. В качестве судьи ездил на чемпионат СЗФО по самбо, который проводился в апреле в Усинске. Там мы координировали работу муниципального центра спортивных мероприятий, помогали в проведении этого мероприятия. Ну и желание помогать людям, конечно. Сейчас такое время, когда все работают и за это получают деньги, а волонтеры – это иные люди, они работают бесплатно, это их и отличает.

– У вас нет конкуренции с другими волонтерскими объединениями?

– Перед любым мероприятием работает оргкомитет, там решают, на кого конкретного возложат работу по обеспечению волонтерской деятельности. Мы не обижаемся, конечно, что может быть, другой организации что-то поручат. Мы как раз-таки друг другу помогаем и всегда рады возможности поработать совместно. Добровольчество – это такое дело, что ни о какой конкуренции здесь говорить не приходится. Главное ведь помочь людям.

– А учебе не мешает волонтерство?

– Учусь в школе № 21. Экзамены сданы, аттестат получен. Иду в десятый класс. В будущем хотел бы поступить в академию физической культуры и спорта в городе Великие Луки на тренерское отделение по направлению самбо. В Сыктывкаре у нас на данный момент нет отделения самбо, есть отделение дзюдо при спортивной школе «Фаворит». Я действующий спортсмен, участвую в спортивной деятельности.

– Когда ближайший турнир будет?

– Закрытие сезона было в двадцатых числах мая. Мы проходили отбор в сборную Сыктывкара по дзюдо для участия в первенстве Коми, я в весовой категории 55 килограммов занял первое место и отобрался в сборную Сыктывкара, и буду представлять столицу Коми на первенстве республики до 21 года. Это будет отбор на чемпионат СЗФО по дзюдо среди спортсменов до 21 года, который состоится в сентябре.

– Мечта волонтера, она какая?

– Помогать людям на крупных мероприятиях. На таких, как чемпионаты мира и Олимпийские игры. Обязательно буду волонтером на чемпионате мира, который пройдет в 2021 году в Сыктывкаре. Но, конечно, хочется поработать и на более крупных событиях, если будет возможность. Просто времени на все не хватает, у меня ведь еще и учеба, и тренировки.

– А помимо спорта и волонтерства, есть еще увлечения?

– Да, естественно, как и у всех. Часто с друзьями ездим на рыбалку. Спорт спортом, волонтерство волонтерством, но отдыхать тоже надо. Когда у меня было подряд семь разных мероприятий: и боролся, и волонтерил, то голова просто уже кругом шла. Тогда вот отдых просто необходим был.

Ярослав СЕВРУК

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