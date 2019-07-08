Отвлечь туриста от Испании

На Лесном форуме в Коми дискутировали о том, как соединить бизнес с красотами российской природы

Как власть и предприниматели могут совместно развивать особо охраняемые природные территории (ООПТ), привлекать туда туристов, но, при этом не во вред природе, говорили на Национальном лесном форуме, очередной этап которого прошел 4-5 июля в Сыктывкаре. Участие в работе площадки «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании» дистанционно приняли сотрудники более 50 ООПТ, национальных парков и заповедников.

Сотрудничество ООПТ и бизнеса – тема перспективная, но очень трудно реализуемая, поскольку есть очень много барьеров для развития того же туризма. Современный туризм требует инфраструктуры – дорог, устойчивой связи, подачи электроэнергии, тепло– и водоснабжения и прочих благ цивилизации. А статус особо охраняемых территорий накладывает определенные ограничения по устройству всего этого, предъявляет особые требования к бизнесу, который заходит на такие участки. Как отметил начальник отдела информационного обеспечения анализа и проектов на ООПТ Росзаповедцентра Минприроды России Константин Корнеевец, сейчас разрабатываются критерии отбора нацпарков, в которые можно запускать туристический бизнес, критерии отбора бизнеса, в том числе по экорискам, сохранению биоразнообразия.

Заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова, когда анонсировали ее выступление на тему экологического туризма в России, его создания на ООПТ, заявила, что на самом деле такой доклад делать еще рано, уж слишком много вопросов есть в этой сфере. Тем не менее, она высказала ряд соображений. В том числе покритиковала руководство разного рода объектов экотуризма за то, что их желание видеть у себя много состоятельных туристов совершенно не соответствует их возможностям – предложить-то туристу нечего толком. По ее словам, на эту тему она поспорила с руководством одного из национальных парков, там убеждали, что инфраструктура у них развита достаточно. Тогда АСИ привезло в этот парк волонтеров, выдало каждому по десять тысяч рублей и поручило, ни в чем себе не отказывая, потратить эти деньги до вечера. Как волонтеры ни старались, больше трех тысяч потратить не смогли.

По словам Ольги Захаровой, властям нужно разобраться с целеполаганием – понять, чего они хотят добиться, развивая туризм на территориях. А для этого должны быть разработаны некие типовые решения для всей страны по развитию экотуризма. Конечно, регионы у нас разные и везде будут вносить свои элементы, но основа должна быть общая. Также, по ее мнению, не стоит пытаться объять необъятное и развивать тот же турбизнес сразу везде, не подумав, а нужно ли это? Допустим, бывает такое, что регион создает огромный экоцентр, а посещают его очень мало туристов, да и то всего два месяца в году.

Участники дискуссии пришли к выводу, что для начала нужно выбрать несколько перспективных территорий по всей стране и по максимуму вложиться в них. Причем сделать это должно государство, создать инфраструктуру, чтобы не звать бизнес в чисто поле, тем более, что территории эти зачастую очень сложные, на одном участке до семи категорий земель может сойтись, не редкость пассивные или активные земельные споры. А бизнес у нас уже пуганый постоянными изменениями в законодательстве и вкладывать серьезные средства в это самое поле не захочет, поскольку, где гарантия, что завтра его из того же ООПТ не попросят на выход.

– Когда государство объявляет о своем желании начать развивать бизнес на данной территории, оно все-таки должно само начать движение в эту сторону, – высказалась модератор площадки, член экспертного Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юлия Саенко. – Для того чтобы показать бизнесу, что нам это действительно интересно.

Второй модератор площадки, директор Института естествознания Тамбовского госуниверситета, доктор биологических наук Алексей Емельянов отметил, что говоря о бизнесе на территории ООПТ, не обязательно зацикливаться исключительно на туризме, есть и другие направления. Но не на все охраняемые природные территории стоит пускать бизнес, есть места, которые должны быть недоступны и для туристов, чтобы не были нарушены биосферные функции этих мест.

В работе площадки участвовал консультант Министерства финансов ФРГ доктор Вальтер Шток. Ольга Захарова попросила его оценить перспективы экотуризма в России с точки зрения жителя Германии.

– Что вас может останавливать от того, чтобы приехать любоваться нашими природными богатствами? Проблемы с безопасностью? – спросила представитель АСИ.

Однако выяснилось, что проблемы совсем в другом.

– Первая трудность – это длинная дорога, большие расстояния. Во Франкфурте-на-Майне есть туристическое бюро, которое организует круизные поездки по реке Лена на 10-12 дней. Предусмотрены остановки в деревнях для осмотра достопримечательностей и закупки местных сувениров. Но этим предложением пользуется весьма специфическая публика, только настоящие фанаты путешествий по таким местам, – рассказал Вальтер Шток. – Потому что две недели плывешь по Лене, и ничего не происходит. Даже берега невозможно увидеть во многих местах. И нужно смириться с мыслью, что большого потока туристов туда не будет. Тем более что стоит такая поездка 4,5-5 тысяч евро, а двухнедельная поездка на Майорку – 500-600 евро. Я не имею представления, сколько внутренних туристов ездит в такие путешествия, но вы, получив такие сведения, можете судить о туристическом потенциале, привлекательности этого места.

По словам Вальтера Штока, если российские туристы не ездят массово в подобные круизы, а предпочитают Турцию, стоит ли удивляться, что и иностранцев идея экологического туризма по России не слишком вдохновляет – ни по Сибири, но по Коми. Иностранцев интересуют в первую очередь Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, большинство из них, услышав другое название, удивится: «А где это вообще?».

– Нужно осознавать, что российские достопримечательности постоянно находятся в конкуренции с другими привлекательными для туристов местами. И если вы хотите их продвигать, нужно подчеркнуть уникальность каждого такого места, – высказался гость из Германии. – Составить список приоритетов. И в зависимости от такого ранжирования и бюджетные средства выделять. И тогда можно ожидать определенной отдачи. Также это ранжирование будет определенным ориентиром для частных инвесторов. Но, тем не менее, я должен сказать, что у России громадный туристический потенциал. Тот факт, что в прошлом году на чемпионат мира приехала такая масса зарубежных туристов, не только в Москву и Петербург, но и в другие города, говорит о большой привлекательности страны. Нужно что-то делать, не забывая о конкуренции. Отвлечь немецкого туриста от Италии и Испании – дело непростое.

Также на площадке была поднята тема развития населенных пунктов, территорий, прилегающих к ООПТ. Развитие их туристической инфраструктуры могло бы содействовать удобству путешественников, сделать привлекательнее само посещение особо охраняемой территории. Города и деревни, которые сами по себе интересны туристам, могут стать «магнитом» для посещения ближайших к ним ООПТ.

Юлия Саенко привела зарубежный пример взаимодействия населения, власти и бизнеса в развитии экотуризма: в США бизнесмен очистил реку, загрязненную стоками сельскохозяйственного производства. Местные жители обустроили прибрежную территорию и стали за деньги пускать туда туристов. А бизнесмен за помощь получил бонус– право на заготовку древесины на землях местного лесного фонда.

– И наша задача сейчас найти тот самый механизм взаимодействия между управлением системой ООПТ и руководством регионов, населенных пунктов для того, чтобы понять, как им между собой создать такую взаимовыгодную цепочку, – пояснила Юлия Саенко.

Несколько вопросов и предложений прозвучало дистанционно от участников из других регионов. В частности, была поднята проблема, когда бизнесмен на месте не может разрешить различные сложные вопросы, например с переводом земель из одной категории в другую, местные власти то ли некомпетентны, то ли просто не хотят помогать, а в какие вышестоящие органы за помощью обращаться – неизвестно.

Юлия Саенко с сожалением отметила, что сейчас практически все федеральные ведомства не уполномочены давать разъяснения. Минэкономразвития, например, на запросы отвечает, что может озвучить только собственное мнение, но насколько это мнение будет весомым в разрешении конкретного вопроса?

– Мы можем проконсультировать, но насколько этот ответ будет точным? Мы можем заниматься просветительской работой сколько угодно, но это будет всего лишь наше мнение. На законодательном уровне я бы внесла такое предложение, что все-таки какой-то орган уполномочить на разъяснение действующего законодательства, – предложила член экспертного Комитета Госдумы.

Участник дискуссии из Архангельской области поднял проблему накопленного экологического ущерба в лесах. Работа над ее решением, по мнению многих специалистов, даже не начинается. А из Барнаула поступило предложение активно внедрять на ООПТ пчеловодческий бизнес – предприниматели будут получать качественный мед, а растения, произрастающие на территории, качественное опыление, что явно поспособствует размножению редких видов.

Подводя итоги работы на пленарном заседании, Алексей Емельянов заявил, что площадка в Сыктывкаре не стала повтором того, что ранее озвучивалось по теме взаимодействия государства и бизнеса в природопользовании. И это может поспособствовать внесению в законы различных изменений, которые сделают нормативные акты более жизне– и работоспособными.

Анна ПОТЕХИНА

Фото леснойфорум.рф