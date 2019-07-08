Компания Mondi представляет ребрендинг бумаги «Снегурочка»

Обновленная «Снегурочка» – практичная и надежная офисная бумага с русской душой

Компания Mondi,глобальный лидер на рынке упаковки и бумаги, обновила свой бренд офисной бумаги «Снегурочка». Новая стратегия для одного из ключевых брендов офисных бумаг в России включает комплекс решений – от редизайна упаковки до демонстрации основных преимуществ продукта: стабильно высокого качества на уровне мировых стандартов, универсальности для решения любых бизнес-задач и экологичности. Ребрендинг состоялся при поддержке ведущих международных брендинговых агентств.

Бренд «Снегурочка» – один из старейших на российском рынке бумаги, ему уже 20 лет. «Снегурочка» производится с 1999 года на Сыктывкарском комбинате Группы Mondi в форматах А3 и А4. Для производства бумаги используется самое современное оборудование и высококачественное сырье, а строгий контроль технологической цепочки и постоянное развитие технологии гарантируют высокое качество на уровне мировых стандартов.

Ребрендинг готовился более года – за это время проведены глубинные интервью с партнерами компании Mondi и конечными пользователями; подготовлены подробные исследования рынка и разработан коммуникационный план. Выяснилось, что «Снегурочка» воспринимается абсолютным большинством потребителей как «свой», близкий по духу российский бренд. Обновленный подход к брендингу сохраняет традиционный образ, при этом добавляя бизнес-стилистику.

Новый слоган «Снегурочки» – «Офисная бумага с русской душой». Для упаковки, ставшей более современной и стильной, специально разработан фирменный рисунок «Русский узор». Как и уникальный шрифт, использованный в логотипе, он станет одним из узнаваемых элементов дизайна в рекламных материалах. Еще одним важным образом кампании станет стилизованный кокошник, отсылающий к идее российских корней бренда. Новая упаковка подчеркивает высокое качество и белизну бумаги, изготовляемой на предприятии Mondi в городе Сыктывкаре по европейским технологиям, но при этом остающейся российским брендом, говорящим на одном языке со своими потребителями.

– Наша «Снегурочка» – это современная девушка, незаменимый помощник в офисе. С ней легко общаться, она профессиональна, заботлива, позитивна и внимательна и при этом очень практична. Именно таких в офисе называют «душой компании», – говорит генеральный директор ООО «Монди Сейлз СНГ» Алексей Шамин. – Обновленный бренд более ярко демонстрирует ключевые преимущества хорошо знакомого продукта, и я уверен, что он будет по достоинству оценен как нашими партнерами-дистрибуторами, так и конечными пользователями.

Неизменное качество бумаги «Снегурочка» от партии к партии в сочетании с привлекательной ценой обеспечивает бренду стабильные продажи. Бренду доверяют компании по всей стране: в исследовании, проведенном Mondi, пользователи отмечали удобство использования, отсутствие проблем при ежедневной работе (стабильная плотность, низкая пыльность и отсутствие электростатики) и универсальность использования.

Например, эта бумага прекрасно подходит не только для печати или копирования документов для ежедневного использования, но также и для архивного хранения документов. Важные юридические или финансовые документы и через несколько лет останутся такими же яркими. Ведь при изготовлении «Снегурочки» используется только целлюлозное волокно без добавления древесной массы – поэтому бумага не выцветает и остается такой же прочной по прошествии времени.

Коммуникационная кампания бренда будет направлена на три основные группы: дистрибьюторов, которым работа со «Снегурочкой» предоставляет возможность получать стабильный доход; руководителей служб снабжения компаний, ценящих стабильное качество и экономичность; и конечных пользователей– офис-менеджеров и помощников руководителей, выбирающих надежность и простоту.

При производстве бумаги «Снегурочка» компания Mondi использует самые современные технологии.

Компания имеет сертификат цепи поставок FSC (ForestStewardshipCounsil®, Лесной Попечительский совет, FSC-С119916), а также европейский экологический сертификат Ecolabel.

Бумага в новой упаковке появится на складах дистрибьюторов уже летом 2019 года. Подробнее о «Снегурочке» можно узнать на новом официальном сайте бренда www.snegurochka-paper.ru.