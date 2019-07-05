Будущих мам поддержат финансово

В Коми пособие на покупку продуктов ежемесячно получают 346 малоимущих беременных женщин и кормящих матерей.

Расходы республиканского бюджета на обеспечение этого вида государственной социальной помощи в 2019 году составили 901,8 тысяч рублей. Такие данные приводит Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Как сообщили в ведомстве, размер пособия на приобретение продуктов питания малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям составляет 491 рубль. Такая помощь женщинам предоставляется на основании заключения лечащего врача по медицинским показаниям, например, при анемии. Перечень показаний для назначения этого пособия определен законодательством республики.

«Пособие назначается беременным женщинам со сроком беременности от 12 недель и не позднее месяца окончания беременности. Кормящие матери могут получать такую помощь с месяца рождения ребенка и не позднее месяца достижения ребенком возраста двух лет. В 2019 году такое пособие в республике ежемесячно получают 27 беременных женщин и 319 кормящих матерей», – пояснили в Минтруде Коми.

За предоставлением этого вида социальной помощи нужно обращаться в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания. В пакете документов для назначения пособия, кроме заявления, у беременной женщины должна быть медицинская справка о факте наблюдения у врача во время беременности, а у кормящей матери – медсправка, подтверждающая грудное или смешанное вскармливание ребенка.

В республиканском Минтруде отметили, что пособие на покупку продуктов малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям – одна из установленных в Коми мер социальной поддержки семей с детьми. С 2019 года этот вид госсоцпомощи включен в перечень мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Лина ПЕРОВА

Фото blogspot.com