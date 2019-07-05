Крепкие семьи получат награды

70 образцовых семей Коми получат к празднику 8 июля медали «За любовь и верность». Памятные награды ко Дню семьи, любви и верности семейным парам, которые прожили в счастливом браке более 25 лет, воспитали своих детей достойными людьми и служат для земляков примером трудолюбия и преданности друг другу, будут вручаться на праздничных мероприятиях во всех городах и районах республики.

В Сыктывкаре праздник организуют Министерство труда, занятости и соцзащиты РК и Региональный центр развития социальных технологий. Одним из ключевых моментов мероприятия станет церемония награждения 11 семей столицы республики с большим супружеским стажем. Торжественное событие состоится 8 июля на Театральной площади в 16.00.

Вместе с супругами, которые прожили душа в душу много лет, в мероприятии примут участие три пары молодоженов, заключивших брак в преддверии праздника. Концертную программу украсят выступления вокальных и танцевальных коллективов, а также семейные творческие номера.

Еще одним ярким моментом праздника станет показ ромашковой моды конкурса детских костюмов в ромашковом стиле. Чтобы стать его участником, нужно использовать в костюме элемент главного символа праздника – ромашку и пройти регистрацию в день мероприятия. Никаких предварительных заявок оформлять не требуется. Самых активных и креативных мальчиков и девочек ждут призы.

Также на праздновании Дня семьи, любви и верности состоится подведение итогов и награждение победителей городского семейного фотоконкурса по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Ты и я – велосипедная семья!», организованного ГИБДД по городу Сыктывкару.

Помимо этого, для всех желающих будут открыты мастер-классы по изготовлению различных сувениров. Запечатлеть на память свое участие в празднике, его атмосферу и лучшие моменты можно будет в фотозонах, созданных на площадке мероприятия.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»