Субвенции на жилье детям-сиротам значительно увеличены

На обеспечение детей-сирот жильем города и районы Коми получат из бюджета республики 373 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы республики.

Из них 58,7 миллиона рублей – средства федерального бюджета. В этом году по сравнению с прошлым объем субвенций муниципалитетам на обеспечение детей-сирот жильем увеличен на 70 процентов. Об этом глава Республики Коми Сергей Гапликов сообщил полномочному представителю президента России в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану в ходе видеоселекторного совещания.

На сегодняшний день в Республике Коми проживает 4 679 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние пять лет их численность уменьшилась на 11,5 процента.

По состоянию на 1 июня 2019 года число нуждающихся детей-сирот в получении жилых помещений на территории Республики Коми составляет 2 135 человек. Право на получение жилого помещения наступило у 1 484 человек.

В целях решения вопроса правительство республики принимает дополнительные меры.

Увеличивается размер субвенции, выделяемой из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственного полномочия по обеспечению жильем детей-сирот. Так, изначально на 2019 год на указанные цели органам местного самоуправления республики было предусмотрено 272,9 миллиона рублей. По итогам апрельской сессии Государственного Совета Республики Коми, указанная сумма была увеличена на 100 миллионов рублей.

– Принятая мера позволит обеспечить в этом году жилыми помещениями 286 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – отметил Сергей Гапликов.

В республике разработан комплекс мер по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями на 2019-2021 годы, который включает в себя мероприятия, направленные на совершенствование законодательства в части упрощения порядка обеспечения жильем детей-сирот и лиц из их числа.

Лина ПЕРОВА