Пловец Николай Зуев штурмует Европу

3-7 июля в Казани пройдет первенство Европы по плаванию. В соревнованиях примут участие более 600 спортсменов из пятидесяти стран. Все участники – юноши 15-18 лет и девушки 14-17 лет – являются возможными членами национальных сборных на Олимпийских играх 2020 года в Токио. В составе сборной России спортсмен из Коми Николай Зуев.

Как сообщает министерство спорта Коми, программа первенства включает 34 индивидуальные дистанции, такие как баттерфляй, вольный стиль, комплексное плавание, а также восемь эстафет. В сборную России вошли 39 спортсменов из шестнадцати регионов. Коми представит ведущий пловец Коми Николай Зуев. В прошлом году он также выступал на первенстве Европы среди юношей 15-18 лет в Финляндии и завоевал золотую медаль в эстафете 4×100 метров.

Эжвинец Николай Зуев занимался плаванием с шести лет в спорткомплексе «Бумажник», сейчас тренируется в центральном бассейне столицы Коми. С раннего возраста у него была предрасположенность к плаванию на спине, он специализируется именно на этом виде. Громких имен в плавании в Коми не появлялось давно. Завоевавший более десяти лет назад две бронзы на Олимпиаде в Пекине спинист Аркадий Вятчанин в прошлом году объявил о завершении спортивной карьеры. Возможно, именно Николай Зуев не только продолжит славные традиции в плавании на спине, но и превзойдет результаты земляка.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено министерством спорта Коми