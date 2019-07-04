Времена Монди СЛПК

Вся последняя неделя июня в столице Коми прошла под знаком празднования юбилея Монди СЛПК – праздничные мероприятия, концерты, награждение ветеранов. На одном из торжеств скрипач играл «Шторм» из «Времен года» Вивальди, а на экране мелькали кадры исторической хроники, показывающие, как строился, запускался, жил и развивался Сыктывкарский лесоперерабатывающий комплексс, отметивший 25 июня этого года свой полувековой юбилей. За эти полстолетия многое поменялось, бывали сложные времена, потом пришли времена новых достижений, комбинат стал одним из крупнейших и успешнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в мире. И, несомненно, в новых временах АО «Монди СЛПК» тоже не потеряется – есть новые планы, новые перспективы, и, главное, желание идти вперед.

Держать в руке «Снегурочку»

Поскольку на 50-летие предприятия приехало очень много гостей, видных экспертов в лесной промышленности из России и из-за рубежа, нельзя было не воспользоваться случаем и не обсудить насущные проблемы целлюлозно-бумажной отрасли, перспективы ее развития. Поэтому, праздничные мероприятия включали в себя и панельную дискуссию «История нашего успеха. Продолжение следует», прошедшую 25 июня на территории предприятия. Чтобы с комфортом разместить всех участников встречи, цех отгрузки готовой продукции №4 превратили в огромный конференц-зал. Появилась сцена, новые внутренние стены, где вместо кирпичей были использованы коробки с офисной бумагой, а за ними высились колонны из рулонов еще неразрезанной бумаги. К юбилею предприятие выпустило, пожалуй, самый свой известный в широких массах товар, офисную бумагу в новом «платье» – специальной юбилейной упаковке, увеличенный вариант такой пачки стоял на входе в зал, и все гости могли оставить на нем свои пожелания комбинату-имениннику.

– Как классно здесь этот цех переделали, сидим как будто на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Но здесь, в отличие от форума, люди занимаются делом, – заметил директор департамента легкой и лесной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Евгений Рыжов.

Евгений Рыжов стал одним из участников панельной дискуссии, в которой также выступили исполнительный директор Группы Mondi Петер Освальд, первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин, генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер, директор Лесного попечительского совета в России (FSC, международной некоммерческой организации, организующей добровольную лесную сертификацию) Николай Шматков, председатель совета директоров группы предприятий ГОТЭК Владимир Чуйков (выступивший от лица потребителей продукции комбината), председатель профсоюза работников лесных отраслей России Денис Журавлев. Модератором дискуссии стала ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Ирина Россиус.

– 50 лет – это очень большой срок, это достижение. Но это и большая ответственность, – заявил в своем выступлении перед началом панельной дискуссии гендиректор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер. – И мы принимаем эту ответственность – ответственность за наших людей, которые у нас работают, ответственность за наших клиентов, которые покупают нашу продукцию, ответственность за всех жителей республики и города Сыктывкара. Мы постоянно развиваемся, постоянно происходит модернизация, и те, кто у нас не были давно, наверное, узнали много удивительного. И те, кто у нас постоянно бывают, тоже постоянно видят что-то новое. Это наша стратегия, наше развитие, мы постоянно инвестируем, обновляемся.

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер рассказал, что он на предприятии впервые и очень впечатлен тем, сколько требуется вложить труда для того, чтобы человек потом мог держать в руке пачку «Снегурочки». Сейчас Монди СЛПК – крупнейший производитель бумажной продукции в России, ежегодно он выпускает более миллиона тонн. Это и один из крупнейших работодателей в регионе, важно и его социальное значение – ТЭЦ предприятия вырабатывает порядка 20 процентов электроэнергии в Коми, обеспечивает порядка 60 тысяч человек водой и отоплением.

Одной из тем, которые обсуждались на панельной дискуссии, стало развитие упаковочной индустрии. Для предприятий ЦБК – это очень перспективное направление, поскольку засорение планеты пластиком стало настоящим экологическим бедствием нашего времени.

– Промышленность старается перерабатывать все больше и больше пластика, но этого недостаточно. Огромные порции останутся непереработанными, останутся на земле на 300-500 лет. Но мы можем заменить пластик на бумагу. Это будет новый шанс для бумаги в особенности в упаковочном бизнесе, но также и в других направлениях. И именно здесь Монди Сыктывкарский ЛПК получит новую возможность развивать свою продукцию, удовлетворять нужды, замещать пластиковую упаковку, – отметил Петер Освальд.

Владимир Чуйков выразил мнение, что бумагоделательная отрасль должна стать более гибкой в части замещения упаковки. А Клаус Пеллер подтвердил, что в России растет спрос на упаковочную бумажную продукцию – примерно на 4-6 процента в год, поэтому возглавляемое им предприятие развивает упаковочный сегмент производства, и намерено дальше работать в этом направлении.

Кроме того, очень важным для современного производства является переход на цифровые технологии.

– Монди СЛПК находится на пути к цифровым технологиям, таким образом он увеличит производительность бумагоделательной машины, хотя с точки зрения обслуживания это очень дорогостоящая операция, – сообщил Петер Освальд. – На комбинате работает более 30 тысяч датчиков на машинах, все их можно использовать для того, чтобы обрабатывать данные, разрабатывать программы.

По его словам, сейчас идет масштабная работа в этом направлении, в которую включились научные сотрудники, чтобы увеличить производительность бумагоделательного, целлюлозного производства, тем самым обеспечивая более высокое качество, снижение затрат на техобслуживание. Результатом станет рост эффективности работы предприятия.

Инвестиции в будущее

На панельной дискуссии не могли не затронуть тему инвестиций и планов предприятия на будущее. Напомним, девять лет назад Монди СЛПК реализовал масштабный проект STEP, в модернизацию вложено 545 миллионов евро. Благодаря этому предприятие смогло увеличить свою производительность на 40 процентов. С тех пор в развитие комбината вложено еще порядка 100 миллиардов рублей. Как заметил по этому поводу Евгений Рыжов, 100 миллиардов – это как раз такая сумма, на которую сейчас можно построить новый целлюлозно-бумажный комбинат. Однако таковых в новейшей российской истории так и не построено, зато Сыктывкарский ЛПК, запущенный в 1969 году стал предприятием, подобных которому нет на нашей территории.

Но как Монди СЛПК планирует развиваться в дальнейшем?

– В 2010-М, когда мы завершили реализацию STEP, который стал основой нашей инфраструктуры, мы задались вопросом: а что же дальше? И наш технический директор Франц Таубер, сказал, что STEP – это мало, нужно сделать больше, еще еще больше увеличить производительность, – рассказал Клаус Пеллер. – А вторая задача – гораздо большая, нам нужно стать самым предпочитаемым работодателем. Наверное, для Сыктывкара и Эжвы это не так сложно, но на международном уровне этого недостаточно. Поэтому нам нужно стать теми, кого выбирают лучшие специалисты в техническом плане, в механическом, электрическом, в автоматизации, переходе на цифровые технологии. Нам нужны лучшие эксперты во всех областях. И эти две задачи мы будем реализовать.

Первая задача – рост производительности, конечно, связана с инвестициями, строительством новых объектов. По этому поводу Клаус Пеллер пошутил, что в последние восемь лет ему кажется, что он возглавляет не производство целлюлозно-бумажной продукции, а строительную компанию. Но результаты того стоят.

– Наша задача разрабатывать планы на 5-10 лет. Мы будем расти, в том числе – в части требований качества продукции, – подчеркнул Клаус Пеллер.

Петер Освальд отметил, что у предприятия есть возможности для расширения, есть много идей, которые можно будет реализовать, если будут достаточные ресурсы в части леса и энергетики. По этому поводу исполнительный директор Группы Mondi высказал пожелание в сторону регионального правительства выделить предприятию новые лесные резервы, которые нужны для устойчивого развития лесного хозяйства, а в сторону федеральных властей – решить, наконец, вопрос с законодательной проблемой в области энергопотребления, когда предприятие вынуждено продавать производимую энергию в общую сеть, а потом выкупать ее обратно в несколько раз дороже. Если и по первому, и по второму вопросу будут положительные решения, инвестиции в развитие продолжатся.

Не только производство

Михаил Порядин заявил, что у Монди СЛПК и правительства республики сложились полноценные партнерские отношения по разным направлениям, и значение предприятия для региона очень велико. Во-первых, оно занимает ключевое место в лесоперерабатывающем комплексе республики, кроме того, компания входит в реестр системообразующих предприятий РФ. Монди СЛПК дает серьезный вклад в экономику Коми, в том числе в виде налогов, которые перечисляются в бюджет. Во-вторых, компания является мощным инвестором. В третьих, компания – один из крупнейших работодателей в республике, здесь работают порядка пяти тысяч человек на территории восьми муниципалитетов. В-четвертых, Монди СЛПК для республики – крупный социальный партнер. За три последних года вклад в соцпартнерство вырос в два раза и сейчас составляет 550 миллионов рублей ежегодно. Благодаря предприятию строятся и ремонтируются социальные, спортивные, культурные объекты, дороги. В пятых, предприятие уделяет большое внимание вопросам экологии. Наглядный пример – ввод в эксплуатацию модернизированных очистных сооружений, которые работают не только на нужды предприятия, но и всего города и его окрестностей.

Николай Шматков также отметил, что у Mondi в основе бренда лежит социальная и экологическая ответственность, и это ему очень импонирует. Предприятию удалось выстроить работу с экологическими организациями международного и национального уровня, объединениями коренных малочисленных народов, местным населением. А один из примеров экологической ответственности то, что Монди СЛПК отказался заготавливать древесину на площади более миллиона гектаров, потому что эти леса – нетронутые, самые ценные в России, где экологические процессы идут так, как задумано природой, без вмешательства человека.

Денис Журавлев от лица Федерации профсоюзов России вручил Клаусу Пеллеру нагрудный знак «За сотрудничество». Это самая высокая награда, которую присуждает федерация.

– Мы всегда с удовольствием приезжаем в Сыктывкар, всегда с удовольствием изучаем положительный опыт Монди СЛПК в отношениях с трудовым коллективом, с местными сообществами и, конечно, профсоюзами. Успешная интеграция Сыктывкарского ЛПК в Группу Mondi стала возможной в том числе благодаря вовлечению в этот процесс профсоюзной организации предприятия с заключением нового коллективного договора, новыми социальными гарантиями, значимыми для работников, например – беспроцентными жилищными субсидиями, удешевлением питания в рабочих столовых, – рассказал Денис Журавлев. – Были развеяны тревожные опасения, которые работники по понятным причинам испытывали.

Денис Журавлев заявил, что инновации, которые являются визитной карточкой предприятия, распространяются и на социальную сферу, и это выгодно отличает Монди СЛПК от других российских предприятий ЦБП. Например, в плане организации охраны здоровья сотрудников и членов их семей, спортивного досуга, сохранены и развиваются спортивные комплексы, лыжные базы, базы отдыха, есть своя медицинская служба, которая включает поликлинику, санаторий-профилакторий, при этом работают здесь высококлассные специалисты на самом современном медицинском оборудовании.

«Вместе – на всю жизнь!»

На всех мероприятиях, посвященных юбилею Монди СЛПК, Клаус Пеллер всегда очень тепло отзывался о сотрудниках предприятия, говорил о том, как ему повезло с командой, какие замечательные люди с ним трудятся, какая талантливая молодежь пополняет ряды специалистов.

– Как мы привлекаем таких людей? Многие думают, что дело в деньгах. Но я не верю, что дело в этом. Молодые талантливые люди с образованием, опытом работы заинтересованы не в деньгах, а в будущем, в интересной работе, – заявил Клаус Пеллер. – И восемь лет назад мы приняли обязательство, что мы будем честно говорить людям, что они могут ожидать от работы у нас, чтобы они не уходили через полгода, а оставались с нами.

В дни празднования юбилея многие сотрудники предприятия, в том числе те, кто, отдав много лет комбинату, уже ушли на заслуженный отдых, были награждены и руководством Монди СЛПК, и от лица правительства Коми, Госсовета региона.

Торжественный прием для сотрудников предприятия прошел утром 25 июня в большом зале администрации правительства Коми. Сотрудники и ветераны Монди СЛПК получили памятные подарки, благодарственные письма главы Коми, им были присвоены различные почетные звания, такие, например, как «Заслуженный работник Республики Коми», «Почетный работник лесной промышленности Республики Коми». Ряд сотрудников получили почетные грамоты, благодарности от главы Коми, благодарственные письма председателя Госсовета Коми.

А 27 июня в ДК «Бумажник» в Эжве чествовали всех ветеранов Монди СЛПК. Работников, участвовавших в строительстве и становлении комбината, с юбилеем поздравил Клаус Пеллер. Он поблагодарил за проделанный огромный труд людей, многие из которых начали работу на строительстве комбината еще пятьдесят лет назад, когда на месте предприятия были только лес и болото. Возведение промышленного гиганта на Вычегде в короткие сроки в непростых условиях Клаус Пеллер назвал чудом.

– Вы все герои, потому что смогли построить такой огромный комбинат, – обратился к ветеранам руководитель предприятия.

По словам Клауса Пеллера, та производственная база, которую заложили пятьдесят лет назад, настолько крепка, что простоит еще полвека. Недавно руководство комбината решило модернизировать теплоэлектроцентраль, при этом рассматривались два варианта: строить новое здание или возводить его на старом фундаменте. После тщательного обследования решено было использовать фундамент, построенный полвека назад. И ветеранов Клаус Пеллер назвал тем надежным крепким фундаментом, на котором держатся традиции комбината.

Председатель первичной профсоюзной организации Монди СЛПК Александр Слободчиков отметил, что и на пенсии работники комбината не замыкаются в своих личных делах, а принимают активное участие в деятельности совета ветеранов.

– Вы творческие люди, смотришь на вас, хочется жить и радоваться. С праздником, дорогие друзья! – поздравил собравшихся в зале Александр Слободчиков.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева от всего депутатского корпуса регионального парламента поздравила ветеранов и работников предприятия с полувековым юбилеем.

– Все начиналось с комсомольской стройки, а сегодня Монди СЛПК – один из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции России. Комбинат рос на ваших глазах, набирал свою мощь, преображался. Залогом стабильного развития стали профессионализм сотрудников, их трудолюбие и личная ответственность. Так здесь было всегда, и эти основы, эти традиции заложили именно вы – «золотая» гордость предприятия. На Монди СЛПК гордятся каждым из вас, и это чувствуется, – сказала Надежда Дорофеева, обращаясь к присутствующим в зале.

Заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова, поздравив собравшихся с юбилеем, поблагодарила всех работников и ветеранов комбината за то, что они каждым трудовым днем вносили и вносят свой вклад в развитие промышленного гиганта на Вычегде.

– Мы ценим промышленное развитие комбината, благодарим за социально-трудовые отношения и партнерство, которое сложилось у правительства республики Коми с предприятием. Рассчитываем, что наше партнерство будет развиваться, – отметила Наталья Михальченкова.

Руководитель сыктывкарской городской общественной организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пыстин назвал строительство ЛПК эпохальным событием для целой страны – Советского Союза, потому что строители съезжались в Эжву из всех уголков СССР. Он пожелал ветеранам комбината здоровья, благополучия и неисчерпаемой энергии на всю жизнь, а затем, выполняя решение президиума городского совета ветеранов, вручил награды.

Организаторы мероприятия предложили уйти от традиционного для юбилейных мероприятий перечисления цифр и фактов и взглянуть на историю комбината глазами ветеранов, которые, собственно, эту историю и создали. О том, как провел свой первый день в Эжвинском районе Сыктывкара легендарный руководитель СЛПК Николай Балин, рассказал ветеран предприятия Геннадий Чурбанов. Как-то мартовским вечером 1964 года в дверь его квартиры позвонили, на пороге стоял молодой человек, представившийся Николаем Балиным. Он рассказал, что приехал работать на комбинат, а переночевать негде, вот прохожие и посоветовали обратиться к Геннадию Чурбанову – он живет один, пустит на ночлег. Хозяин квартиры действительно незваного гостя принял, только предупредил, что спать ему придется на полу. Визитер ответил, что ему к таким условиям не привыкать. Через шесть лет Николай Балин возглавил комбинат и руководил им восемнадцать лет. Во время рассказа на экране в зале появилась фотография Николая Балина. За все, что он сделал для комбината, ветераны выразили ему благодарность громкими аплодисментами.

Экс-руководители комбината Андрей Самоделкин и Михаил Магий обратились к ветеранам с видеопоздравлением, поблагодарили за самоотверженный труд, пожелали предприятию дальнейшего развития и процветания.

Символом преемственности поколений стала лента, на которой расписались все ветераны предприятия. Эту ленту ветеран комбината Валентин Стариков торжественно вручил представителю нового поколения работников предприятия – студенту сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума Александру Солонникову. Тот пообещал, что молодежь будет достойна славных традиций предшественников.

В финале торжественной части мероприятия ветераны заверили, что они с Монди СЛПК вместе на всю жизнь.

Салют и звезды под дождем

Яркой точкой в праздновании юбилея стал концерт для сотрудников предприятия и членов их семей, прошедший 29 июня на республиканском стадионе в Сыктывкаре. Хэдлайнерами праздничного мероприятия стали звезды российской эстрады Юлианна Караулова и Дима Билан. Но, прежде чем они вышли на сцену, местные звезды исполнили гимн Монди СЛПК, многие зрители, в основном молодежь, подпевали.

Юлианна Караулова явилась перед зрителями вся в белом.

– В костюме «Снегурочки», – засмеялись в рядах зрителей. Возникло даже предположение, что Дима Билан, возможно, будет в зеленом, под цвет Елки.

Погода в этот день выдалась не слишком праздничная, периодически моросило, а с выходом на сцену Юлианны Карауловой так и вовсе зарядил сильный дождь. Певица к этому времени, пожелав пообщаться с публикой поближе, ушла из-под навеса над сценой под открытое небо к трибунам, так что изрядно вымокла, но ее энергетике это никак не повредило – звезда «зажигала», несмотря на ливень, так что и собравшиеся, глядя на нее, пели и танцевали, кто под зонтиками, кто в дождевиках, а кто и без всякой противодождевой защиты.

Как оказалось, для Юлианны Карауловой выступать под дожем не впервой, в прошлом году так же пела под льющейся с неба водой на чемпионате мира по футболу.

– Наслаждайтесь, дождик теплый! – призывала северян неунывающая артистка, советуя заодно, убрать телефоны подальше и не писать концерт в гаджеты, а лучше записывать его в свои воспоминания, которые, если веселиться от души, будут куда ярче, чем кадры, которые потом будут храниться в недрах компьютеров.

Ближе к концу своего выступления солнечная Юлианна совершила чудо – на некоторое время тучи рассеялись, и дождь прекратился, но, как только она уступила микрофон Диме Билану, погода решила испытать ливнем и этого артиста, несмотря на то, что с климатическими капризами наших краев он уже знаком – приезжал в Сыктывкар неоднократно. Впрочем, испытание с честью выдержал и победитель «Евровидения», он также общался с публикой вплотную, а та – охотно подпевала его песням. В конце выступления певец пожелал собравшимся побольше поводов для таких встреч, чаще радоваться, жать друг другу руки, быть человечнее.

А в финале концерта грянул салют. Фейерверки, запускаемые совсем рядом, с запасного поля стадиона, распускались фантастическими пылающими астрами прямо над головами собравшихся, над огромной оранжевой цифрой 50, горящей на главном табло стадиона. Так «гигант на Вычегде» отметил свой первый большой юбилей.

Анна ПОТЕХИНА

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено пресс-службой АО «Монди СЛПК», ИА «Комиинформ»

Исполнительный директор Группы Mondi Петер ОСВАЛЬД:

– Впервые я здесь был 10 лет назад, а как будто это было вчера. Монди СЛПК действительно стал отличной компанией, одной из лучших в мире, и он является одним из важнейших комбинатов в нашей группе. И мы действительно очень гордимся тем, что уровень качества, производительность этой компании улучшились за последние 10 лет, намного больше, чем у всех остальных наших заводов, И я благодарен Клаусу Пеллеру и его команде, всем руководителям, всем нашим работникам, которые реализовали это.

Посол Австрии в России Йоханнес АЙГНЕР:

– Я очень рад за отличную репутацию предприятия. Сегодня комбинат служит не только образцовым примером в отношении экологии, но и является привлекательным местом работы для тех жителей Коми, которые в настоящее время еще ходят в школу или учатся в институтах. Как сказала одна молодая сотрудница, работа здесь – это ответственность и престиж. Возможность построить интересную карьеру в компании вблизи дома – это хороший шанс для молодых людей в республике.

Первый заместитель председателя правительства Коми Михаил ПОРЯДИН:

– Всего полвека назад было запущено в работу первое оборудование компании «Монди СЛПК», и вот уже комбинат по праву считается лидером целлюлозно-бумажной промышленности России и входит в реестр системообразующих предприятий страны. Мы гордимся тем, что у нас есть такой мощный партнер и сильный работодатель в регионе. Сегодня предприятие выпускает около одного миллиона 200 тысяч тонн бумаги и картона в год. Когда представляешь объемы выпуска, еще больше проявляешь уважение к тому труду, который осуществляет замечательный коллектив предприятия.

Геннадий ЧУРБАНОВ, ветеран Монди СЛПК:

– Когда мы приехали сюда, здесь было болото, красивый лес и река Вычегда. И больше ничего. И это ничего мы превратили в чудесный гигант на Вычегде, красавицу Эжву. Мы продолжили традиции наших отцов, матерей и совершили трудовой подвиг. Это было рождение алмаза Сыктывкарского ЛПК, а потом нас сменили молодые поколения, которые не подвели и создали чудесное предприятие. Спасибо нашим друзьям, коллегам из Европы, которые не побоялись приехать сюда, в глушь, вложить инвестиции в Сыктывкарский ЛПК, чтобы из этого алмаза сделать бриллиант. Мы благодарны руководству Республики Коми, которое в тяжелейшие послевоенные годы нашло в себе мужество отстоять в руководстве Советского Союза необходимость строительства ЛПК в Сыктывкаре.

Председатель профсоюза работников лесных отраслей России Денис ЖУРАВЛЕВ:

– Когда приезжаешь на предприятие, всегда бросается в глаза, что здесь за масштабными динамическими преобразованиями, за миллионами тонн древесины, готовой продукции никогда не теряются проблемы народа. И забота о коллективе, его безопасности, его самочувствии, микроклимате в трудовом коллективе всегда находится на очень высоком уровне. Даже если мы возьмем службу лесозаготовок, где, как правило, работники живут и работают в весьма спартанских условиях, даже здесь Монди СЛПК достиг очень высокой планки в организации труда, отдыха и быта вахтовиков. Это предприятие – отличный пример успеха, лидерства. А я считаю, что невозможно достичь лидирующих позиций в производстве, роста финансовых показателей, не достигнув лидерства по вопросам во благо труда, социальных направлений.