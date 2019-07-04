Два лыжника из Коми стали «международниками»

Лыжникам Илье Порошкину из Сыктывкара и устьцилему Илье Семикову присвоены звания мастеров спорта международного класса. Об этом сообщает министерство спорта Коми.

Оба спортсмена состоят в сборных Коми и России. Илья Порошкин в прошлом сезоне дебютировал на этапе Кубка мира в итальянском Конье и занял пятое место на дистанции 15 км классическим стилем. В марте 2019 года в Норвегии прошел этап кубка мира по лыжным гонкам, где выступал Илья Семиков. Он стал четвертым в масс-старте на 50 км классическим стилем. Таким образом, спортсмены выполнили условия Единой всероссийской спортивной классификации для присвоения звания МСМК.

Сейчас оба лыжника готовятся к грядущему сезону в составе сборной России. Илья Семиков входит в группу Олега Перевозчикова, а Илья Порошкин в группе Егора Сорина.

Ярослав СЕВРУК

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