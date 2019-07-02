Теплый дом для особого детства

Перед входом в эту квартиру висит табличка с надписью «Центр подготовки к самостоятельной жизни «Теплый дом». Создатели этого необычного для нашей республики центра называют ее просто «тренировочная квартира». Кто и кого здесь тренирует, корреспондент «Республики» узнала, побывав на новоселье в этом центре.

Идея создать такую тренировочную квартиру родилась у общественников из организации «Особое детство». Организация, деятельность которой направлена на защиту прав детей с инвалидностью, существует уже давно, и в Сыктывкаре она многим знакома. Несколько лет назад первым большим начинанием общественников стало открытие центра помощи детям с особенностями развития «Синяя птица», где дети с серьезными нарушениями в развитии получают помощь специалистов, осваивают элементарные навыки – учатся ходить, разговаривать, общаться. В основном в «Синей птице» занимаются дети с неврологическими нарушениями.

А в прошлом году родители из «Особого детства» решили, что пора их детям переходить на следующую ступень: нужно обучать их навыкам самостоятельной жизни. Ведь далеко не каждый родитель готов своего ребенка-инвалида отдать в психоневрологический интернат. Общественники уверены, что в психоневрологических интернатах очень сложные условия, и детей, воспитанных в семье, там ожидает масса проблем. А пока в нашей стране другой альтернативы на государственном уровне нет, значит, нужно искать новые возможности.

Пока самая лучшая модель, которую уже апробировали в других регионах, сопровождаемое проживание. Это когда небольшая группа взрослых детей проживает в отдельной от родителей, специально оборудованной квартире, под опекой специального воспитателя или педагога сопровождения. Они могут где-то работать, если есть такая возможность, могут не работать, а жить на пенсию, но все же их жизнь будет полноценной и содержательной, насколько это возможно при их заболевании, а главное, в отличие от пребывания в интернате – свободной.

С просьбой помочь в реализации этой идеи и предоставить подходящие помещения общественники пришли к столичному мэру Валерию Козлову. Градоначальник инициативу поддержал и выделил помещение в сто квадратных метров. Конечно, там требовался косметический ремонт, переоборудование и соответствующая «начинка». Но мир не без добрых людей, нашлись благотворители, которые помогли. На реализацию этого проекта общественники получили федеральный грант в полтора миллиона рублей для оплаты труда педагогов сопровождения, психолога и мероприятий для детей.

Неофициальное открытие центра – для родителей особых детей – состоялось уже два месяца назад. В июне здесь уже проходила социокультурную реабилитацию группа подростков из коррекционных школ города. И только после того, как специалисты отработали с первой группой, 28 июня состоялось официальное открытие, на котором присутствовали благотворители и представители администрации города. Хозяева «Теплого дома» уже могли не только познакомить гостей с центром, но и представить им результаты месячной работы с детьми.

– «Теплый дом» – это предварительный шаг перед сопровождаемым проживанием, – рассказала руководитель КРОО «Особое детство» Юлия Посевкина. – Дети здесь учатся готовить себе еду, заниматься домашней уборкой, заправлять постель, делать покупки в магазине, считать деньги, платить за услуги ЖКХ. Предусмотрена и профориентация. У нас работает керамическая мастерская, кружок квиллинга, библиотечного дела. В перспективе планируем открыть столярную мастерскую, помещение под нее пока пустует, надо закупить станок. Это позволит детям получить начальные профессиональные навыки.

В первой группе занималось одиннадцать детей с разными отклонениями в здоровье: в основном это были дети слабовидящие и два подростка из коррекционных школ. Поскольку все они находятся на индивидуальном обучении, им катастрофически не хватает общения: в среду своих здоровых сверстников по понятным причинам они попасть не могут, а среди умственно отсталых детей им тоже сложно. У них просто нет места, где они могут общаться. «Теплый дом» предоставил им такую возможность. Дети были заняты с утра до вечера, для них проводились интеллектуальные игры, экскурсии, походы в места массового отдыха и магазины.

На вопрос, по какому принципу набиралась группа, руководитель центра Надежда Позиховская ответила, что очереди в «Теплый дом» пока нет, это была пробная группа из воспитанников центра «Синяя птица», которые ранее посещали тренинги общения, а потом всей группой пришли в «Теплый дом», где уже непосредственно учились вступать в коммуникацию с людьми. Ведь самостоятельная жизнь подразумевает умение обращаться с вопросами или просьбами к посторонним людям на улице. Ребята ходили на экскурсии, в кафе, пиццерию, учились готовить и общаться друг с другом.

– Например, если Ваня – дежурный по кухне, он сам выбирает себе помощника из числа детей. Мы смотрели, какой уровень детей, кто что уже умеет, – рассказала Надежда Позиховская. – Кто-то ведь совсем без навыков. Потому что самая большая беда особых детей – это родительская гиперопека. Поначалу мама слепой девочки из нашей группы заявила: «Я буду здесь сидеть с ней целый день». Пришлось объяснить, что сама цель пребывания детей здесь предполагает, что мамы нам здесь не нужны. И она стала оставлять девочку, а потом очень удивлялась, как ребенок начал меняться, проявлять инициативу в домашних делах. Вообще, родители часто нам звонили и не переставали удивляться: «Вы представляете, он сам решил сделать салат и угостить нас всех».

Надежда Позиховская координирует всю работу центра, составляет планы мероприятий, участвует в разработке индивидуальных программ развития детей, находит партнеров для работы. В течение месяца дети посещали библиотеку Брайля, где изучали актерское мастерство. Бесплатные занятия для детей из «Теплого дома» будут проводиться в Республиканском центре дополнительного образования, а помогать в разных мероприятиях будут волонтеры.

Обязательная составляющая работы центра – регулярные тренинги общения, которые ведет Надежда Позиховская. Работают с детьми педагоги сопровождения, которые занимаются социально-бытовой реабилитацией и развитием коммуникативных способностей ребят.

В тренировочной квартире все устроено, как в обычной: здесь есть кухня, где дети учатся готовить, комната для занятий, две спальни – для девочек и для мальчиков, холл.

– Тихого часа у нас нет, но дети могут прилечь, отдохнуть или поспать. Пока в «Теплом доме» – только дневное пребывание. Но в перспективе ребята будут спать здесь с ночной няней, – рассказала Надежда Позиховская. – Как будут жить повзрослевшие дети – вместе или отдельно от родителей, каждая семья решает индивидуально. Мы предварительно ознакомились с опытом работы таких тренировочных квартир в других городах. Во Владимире, например, родители купили своим детям квартиру на четверых. У каждого – своя комната и свой санузел. Живут они с педагогом сопровождения, работу которого тоже оплачивают родители. Конечно, не каждый ребенок сможет жить один, когда повзрослеет. Да мы и не должны ставить цель научить всех самостоятельному проживанию, нужно исходить из конкретной ситуации. В любом случае «Теплый дом» поможет значительно облегчить жизнь как самим инвалидам, так и их родителям и близким.

Галина ГАЕВА

Фото автора и из группы «Теплый дом» ВКонтакте