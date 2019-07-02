Выплата родителям детей-инвалидов возросла

С 1 июля почти в два раза увеличилась ежемесячная выплата родителям детей-инвалидов.

Как сообщили в Отделении Пенсионного фонда по Республике Коми, размер выплаты родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы повысился с 5500 до 10 000 рублей. В республике выплата устанавливается с учетом районного коэффициента. Увеличение размера выплаты произведено 1576 жителям Коми в беззаявительном порядке.

Напомним, ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю (опекуну) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Кроме того, период ухода засчитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему родителю формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Лина ПЕРОВА