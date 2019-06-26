Призы за финансовую грамотность

В Коми продолжается прием заявок на участие в Республиканском творческом конкурсе для детей и молодежи «Секреты денежки».

Региональный центр повышения финансовой грамотности РК принимает работы от маленьких участников (от 5 до 8 лет) в формате литературной композиции. В номинациях «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительное искусство» предлагается проявить свои таланты детям от 6 до 13 лет. Ребята постарше (14-18 лет) могут попробовать себя в создании видеоролика или интерактивной обучающей игры.

К участию в конкурсе допускаются как отдельные участники в возрасте от 6 до 30 лет, так и творческие коллективы: учащихся общеобразовательных организаций (школ), студентов республиканских вузов и ссузов, молодых специалистов.

Победители награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежной политики РК, а также денежными призами в размере от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от номинации. Участники, чьи работы не оставили равнодушными членов конкурсного жюри, будут награждены за счет поощрительного фонда в размере 8 тысяч рублей.

Работы на конкурс принимаются до 15 августа. Подать их можно двумя способами: направить на адрес электронной почты: talant@krags.ru, fingram11rk@gmail.com или принести по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11, Академия государственной службы и управления, каб. 218.

Формы документов можно найти по ссылке https://vk.com/doc-180341577_496640184?dl=a1faec86915649faac.

Лина ПЕРОВА

Фото vvesti.com