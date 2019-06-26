Куда пойти учиться

В Коми официально стартовала приемная кампания в вузы и ссузы.

В регионе подготовку по профессиям и специальностям высшего и среднего профессионального образования осуществляют 27 государственных профессиональных образовательных учреждений, две образовательные организации высшего образования (Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина и Ухтинский государственный технический университет); два филиала федеральных вузов (Ухтинский техникум железнодорожного транспорта, Печорское речное училище).

Как сообщает правительственный портал республики, в Коми на 2019 год в рамках контрольных цифр приема за счет средств бюджета предусмотрено 4717 мест на обучение по программам среднего профессионального образования. Из них 4127 мест – за счет средств республиканского бюджета, 590 мест – за счет федеральных средств.

Объемы контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета РК обеспечивают бесплатность и доступность для граждан и устанавливаются из расчета не менее 43 процентов от числа выпускников 9-х классов и не менее 7 процентов – от выпускников 11-х классов.

Наиболее востребованными среди абитуриентов являются специальности медицинской, педагогической и технической направленности: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Дошкольное образование», «Образование в начальных классах», «Автомеханик», «Сварщик», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Страховое дело», «Прикладная эстетика», «Компьютерные сети», «Парикмахер», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин».)

Из общего числа бюджетных мест около 40 процентов предусмотрено на рабочие профессии. Наибольшее количество контрольных цифр приема отдано таким направлениям подготовки как: «Наземный транспорт», «Машиностроение», «Сервис и туризм». По специалистам среднего звена тройку лидеров составляют такие направления подготовки как: «Наземный транспорт», «Образование и педагогические науки» и «Сестринское дело».

Определиться с выбором, куда пойти учиться, выпускники девятых и одиннадцатых классов могут на сайте «Справочник абитуриента Республики Коми».

Лина ПЕРОВА

Фото iz.ru