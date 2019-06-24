С прицелом на Европу

Тренер Андрей Осиповский из Усинска вошел в тренерский штаб молодежной сборной Белоруссии по баскетболу. Специалист по общей физической подготовке приступил к работе с первого июня, его основная задача – вывести «молодежку» на пик формы к чемпионату Европы, который стартует 12 июля. По телефону из Минска Андрей Осиповский рассказал корреспонденту «Республики» о том, как попал в стан сборной Белоруссии, и поделился впечатлениями от работы на столь высоком уровне.

– Работаю тренером тринадцатый год. Всегда искал учреждения, где обучают тренеров. Именно таких специалистов, которые профессионально занимаются построением тренировочного процесса, изучают новые подходы и методики, экспериментируют, – сказал специалист.

Тренер из Коми окончил Донецкий институт физкультуры и Кировскую медакадемию. Сейчас продолжает обучение в тренерской школе при Университете имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.

– Отучился также в лаборатории физической подготовки у профессора Виктора Николаевича Силуянова в Подмосковье в городе Долгопрудный, где получил большие знания по методике построения тренировочных нагрузок. Имеется в виду правильное построение нагрузок для любого вида спорта, вне зависимости игровой это вид, командный или же индивидуальный. На сегодняшний день я работаю со спортсменами России и СНГ, консультирую по вопросам построения тренировочных нагрузок. У нас в Усинске есть тренер по баскетболу Виктор Алексеевич Мишок, он поспособствовал моему выезду в Сербию в колледж физической подготовки. В Белграде в 2017 и 2018 годах я проходил стажировку у ведущих специалистов Сербии по игровым видам спорта, именно по баскетболу, – отметил наставник.

В нефтяной столице Коми Андрей Осиповский занимался с юношескими сборными Усинска и Коми. После обучения в Сербии в 2019 году он окончил Высшую школу тренеров в Минске. Там перспективного специалиста и заметили представители Белорусской Федерацией баскетбола. Он сказал, что представители федерации вышли на связь сразу после защиты дипломных работ:

– Предложили помочь подготовить к чемпионату Европы национальную юношескую сборную, это спортсмены в возрасте до двадцати лет. Мои основные задачи: качественно восстанавливать после физических нагрузок, давать адекватные нагрузки для улучшения формы, а также профилактика травматизма. Это первоочередное. Ребята приезжали на сбор из разных команд, и нужно было правильно оценить их состояние. Мы проводили тестирования, медосмотры. Меня в том числе пригласили выстроить тренировку не только на площадке, но и в зале, наладить работу с отягощениями (Андрей Осиповский является чемпионом России по пауэрлифтингу, – авт.), правильно выбрать соотношение нагрузки рабочих весов, интенсивности и отдыха, спланировать все до дня чемпионата, правильно вывести ребят на пик формы.

По словам собеседника издания, в сборной Белоруссии профессионально подходят ко всему, что касается рабочего процесса. Такое отношение его не удивило:

– Задача стоит серьезная, поэтому применяются самые современные технологии в области спорта, и здесь задействованы самые лучшие специалисты. Я стараюсь соответствовать этому уровню, применяю все свои знания. Детально о том, что происходит сейчас в сборной я, конечно, вам сейчас не могу рассказать. Именно о тех методиках, которые мы применяем. Хочу, чтобы вы понимали, что они самые современные и прошли испытания как временем, так и лучшими специалистами.

Андрей Осиповский рассказал, что максимально открыт для сотрудничества со всеми спортсменами и готов работать не только с баскетболистами.

– Я настроен и делиться опытом, который тут получаю, и постоянно сам учусь, настроен на сотрудничество с тренерами, с федерациями Республики Коми.

Чемпионат Европы по баскетболу среди молодежных команд пройдет в Португалии с 12 по 21 июля.

Ярослав СЕВРУК

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