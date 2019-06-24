Мастер спорта Александр Прохоров: «Главное в работе тренера – не врать»

В течение месяца юная сыктывкарская теннисистка Владислава Ластовская завоевала два подиума на престижных всероссийских соревнованиях. Десятилетняя спортсменка победила на турнире среди юниорок в возрасте до 13 лет в Ижевске и стала третьей на первенстве Астраханской области. Большой теннис в Коми развивается не первый год, но для большинства местных жителей это по-прежнему является экзотикой. В интервью «Республике» тренер Владиславы Ластовской Александр Прохоров, который является единственным мастером спорта по теннису в Коми, рассказал не только о перспективах своей подопечной, но и о развитии большого тенниса в регионе в целом.

– Вы родом из Екатеринбурга. Вас специально пригласили тренировать и вообще развивать теннис в столице Коми?

– Меня пригласили сюда девять лет назад. Мы начали развивать теннис, когда еще не было так много кортов, не было ни «Скалы», ни «Лидера» (два крупнейших на данный момент теннисных центра в Коми, – авт.). Пригласили работать тренером в фитнес-центр «Здоровье». Потом нашлись инвесторы и спонсоры, которые построили центр «Скала», где открыли первый профессиональный теннисный корт, а потом там достроили еще три корта с профессиональным покрытием. Именно с того времени и началось развитие большого тенниса. Примерно через год появился и теннисный центр «Лидер» в 2010 или 2011 году.

– В «Здоровье» этим занималась известная в Коми бизнес-леди Белла Забровская. То есть, можно сказать, именно она стоит у истоков?

– Да. Так получилось, что все в этом виде спорта держится на неравнодушных к нему бизнесменах. Когда я только приехал, то удивился тому, что если среди детей никто не играл, то взрослые любители были довольно сильные. Именно силами таких любителей теннис и начал развиваться в регионе. Благодаря сыну Беллы Леонидовны Михаилу Ефимовичу Забровскому в Сыктывкаре появился теннисный центр «Лидер». Михаил Ефимович в хорошем смысле слова фанат, сам играет в теннис, и его сыновья тоже этим увлечены. «Скала» появилась благодаря другому известному бизнесмену – Степану Викторовичу Чуракову. Сейчас вне «Скалы» у него слишком много дел, поэтому бразды правления он передал супруге Елене. Появились эти крупные центры, и со временем мы организовали Федерацию тенниса Республики Коми. Президентом федерации сейчас является Сергей Вячеславович Сердитов, а Елена Александрова Чуракова ее председатель. Они тоже любят теннис, заинтересованы в его развитии и многое делают для этого вида спорта в Коми.

– Какова численность детей, занимающихся сейчас теннисом в Коми?

– Точное количество не скажу, но знаю, что дети тренируются, и им нравится. Я не занимаюсь с большими группами детей, а работаю, как персональный тренер. У нас вид спорт не массовый, не такой, что вот вам форма и все. Это вид спорта индивидуальный, и далеко не каждый может стать серьезным теннисистом. Получилось так, что на год я уезжал по семейным обстоятельствам в Екатеринбург. Вернулся сейчас для того, чтобы здесь работать на результат. Дети, которые хотят и могут работать на результат, здесь есть, но их мало. Может быть, их и не так мало, но вся проблема в том, что существует какая-то непонятная конкуренция между тренерами-инструкторами. Это нездоровая конкуренция. Проблема в том, что большая часть этих инструкторов работает «на карман», ради денег. В итоге многие дети «пропадают». В Коми сейчас из перспективных детей есть Влада, есть Эмилия Милош и Егор Пищелев. Все остальные стараются, ходят, но поймите, что две-три тренировки в неделю по часу в группе – это очень мало для достижения больших спортивных целей. Чтобы этого добиться, нужно регулярно ездить на соревнования, должен быть тщательно выстроен тренировочный процесс. Есть много запретов, и с этим многие не готовы мириться. Причем не готовы как родители, так и сами дети. Под запретами я имею в виду отказ от каникул, праздников, дней рождения друзей и подруг. Чтобы достичь серьезных целей, надо от этого всего отказываться и все ставить только на одну карту.

– Вы сказали о некой нездоровой конкуренции между тренерами. Что вы имели в виду?

– Есть тренеры, которые берутся тренировать действительно талантливых ребят, но не могут вывести их на серьезный уровень, так как сами никогда не играли на уровне мастеров. Есть те, кто кормят обещаниями родителей, заведомо зная, что из их ребенка не получится серьезного теннисиста.

– А вот вам сколько нужно времени, чтобы понять получится ли что-то из ребенка?

– После одного месяца занятий можно это понять. Можно тренировать его на результат, а можно просто доить родителей, как это многие делают, то есть кормят обещаниями, но ничего из ребенка не получается. Это по всей России так, и Коми не исключение.

– Перед интервью вы общались по телефону с родителями юной Владиславы. Тренер должен быть в постоянном контакте с родителями?

– Естественно, чтобы был результат, должен быть постоянный контакт и с родителями, и с ребенком. Потому что весь успех ребенка – это только двадцать процентов его желания. Сорок процентов – это родители и их возможности, другие сорок – это тренер. Когда есть общий контакт, то будет и результат. Ребенок, тренер и родители должны двигаться в одном направлении. Например, от себя хочу сказать, что никогда не тренирую детей, чьи родители не понимают реалий тенниса. Сразу говорю им, что столько-то это будет стоить, что столько-то времени ребенку нужно будет этому посвящать. Здесь главное не врать. Если не вижу понимания, то не хочу никого обманывать.

– Вы назвали трех детей, но персонально занимаетесь только с Владиславой?

– Да, занимаюсь только с ней и еще любителей персонально тренирую, но не могу говорить кого. Но это все именно только на результат. Чтобы заняться физкультурой для себя, для радости, есть другие инструкторы. Доводить до результата умею, знаю, как это делается, так как сам прошел всю эту «кухню». До отъезда тренировал Владиславу я, а пока отсутствовал, она тренировалась у Александра Цаткина в «Скале». Отмечу, что он внес свой вклад в успехи Влады, это молодой тренер из Узбекистана. Хочу оговориться сразу, что успехи эти предварительные, так как впереди еще много работы. Сейчас я ее персонально тренирую, постоянно на связи с родителями и с ней. Это все направлено на результат не республиканского масштаба, а всероссийского. Местный уровень, откровенно говоря, низкий. В России я много где был, знаю и видел реальный уровень, так как сам играл.

– Вы говорили, что сначала для Владиславы теннис был просто увлечением.

– А все так начинают. Для меня самого это было поначалу тоже хобби. Все же идет постепенно от тренировки к тренировке, все зависит от родителей, чтобы они где-то не перегнули палку, психологически на ребенка не давили. И потом, у нас такой спорт, что важно сочетание желания и финансов. Спорт недешевый. Вот многие сталкиваются с такой проблемой, что вроде бы и желание есть, и тренер есть, но банально нет возможностей ездить на турниры. Много детей здесь таких, которые на уровне Коми хорошо выступают, даже чемпионами республики были, но на всероссийском уровне не заиграли, потому что для этого нужен опыт, нужны поездки на турниры.

– Для тех, кто будет думать, и прицениваться, стоит ли отдавать ребенка, каков бюджет поездки на всероссийский турнир?

– Многое зависит от того, один ребенок едет или с тренером, но поездка на один турнир – это минимум двадцать тысяч рублей.

– А в месяц ребенку нужно съездить на один-два турнира?

– Да, один-два турнира – это идеально. Это я еще не беру тренировочный процесс, инвентарь, оборудование, теннисные корты. Спасибо, что сейчас наши теннисные центры – «Скала» и «Лидер» – идут навстречу, делают скидки, и федерация старается помогать.

– В каком возрасте можно определить, что что-то может серьезное получиться из человека?

– Лет в восемь-девять и потом в тринадцать-четырнадцать. Это самые переломные возрасты, которые именно самые сложные для тренировок, для всего, тем более и психология, и физиология меняется.

– Какие регионы являются лидерами в теннисе в стране?

– Москва и Питер – это понятно, это столицы. В Самаре хорошая школа, в Екатеринбурге сейчас федерация очень сильно занимается развитием, в Сибири. Конечно, сейчас нет такого подъема, как раньше, но мы постепенно выходим из этой ямы.

– Подъем же был связан с тем, что в свое время Борис Ельцин сильно фанател от тенниса.

– Да, при нем строились центры, появлялись звезды тенниса. Потом пошел спад, но сейчас начинается опять подъем. Все опять же благодаря любителям и фанатам тенниса, таким, какие есть тут в Коми. Ведь, если сказать честно, то теннисный центр – это в меньшей степени бизнес, чем вложение в перспективы, именно в детей. Большой плюс Сыктывкара в том, что тут все рядом, здесь можно успевать быстро все делать: это и теннис, и специальные физические упражнения, и бассейн.

Спад во многом был связан еще с приходом в теннис большого количества непрофессионалов, у которых слова расходились с действиями, они в итоге загубили много талантливых ребят. Сейчас ситуация меняется, и в теннис пришло много бывших спортсменов, много тех, кто реально чего-то добивался как спортсмен.

– Того количества кортов, которое сейчас есть в столице Коми, достаточно для развития тенниса?

– У нас два теннисных центра, шесть кортов и, считаю, для Сыктывкара это оптимально, потому что и люди идут, и теннис видно, что развивается. Конечно, было бы лучше, если бы каждый на себя одеяло не тянул, и все работали бы сообща, имею в виду тренеров, организаторов турниров и так далее. Было бы намного все быстрее и интереснее.

– Но в целом для республики уровень нормальный?

– Скажу даже, что высокий. К нам люди приезжают на турниры и на сборы из Кирова, Архангельска и нарадоваться не могут, потому что у нас есть все условия для матчей и тренировок. Федерация проводит такие детские турниры, что люди приезжают с удовольствием, играют и будут еще приезжать. Да, травяных покрытий у нас нет, погодные условия этого нам не позволяют. У нас все покрытия хардовые (твердые покрытия, – авт.), но для тренировок на серьезном уровне для спортсменов до четырнадцати-пятнадцати лет наших центров хватает.

– Мы говорим о столице Коми, а в той же Ухте еще что-то есть, в других городах?

– В Ухте точно знаю, что люди тренируются, играют и к нам приезжают. О других городах не знаю, но, по-моему, из Воркуты приезжали люди, значит, там они у себя тоже играют.

– Какие особенности есть в игре Владиславы, в чем ее дар? Может, чтение игры у нее какое-то специфическое, вы ведь все это профессиональным взглядом замечаете.

– Конечно, но на данном этапе подготовки не хочу разглашать эту информацию. Пока идет тренировочный процесс, мы движемся к нашим целям, находимся в самом начале пути, и разглашать наши преимущества не хотелось бы. Самое главное, что у ребенкаесть большое желание развиваться, а родители готовы всячески ему помогать. В таком случае автоматически появляется желание у тренера. Мы следуем принципу «win-win» (все стороны получают выгоду от сотрудничества, – авт.) и нам важна взаимовыручка, взаимозаменяемость. Например, бывают моменты, когда и у ребенка опускаются руки, если допустим, он потерпел поражение, но ведь без поражений не бывает побед. Тут уже роль тренера важна и поддержка родителей. Для этого все есть – все стороны должны иметь свою мотивацию. Понятно, что тренеров мотивируют не только победы их учеников, но и деньги. Не буду кривить душой, меня это тоже мотивирует, потому что «за идею» в магазине ничего не купишь.

– У Владиславы сейчас каникулы, но она продолжает тренироваться?

– Тренировки каждый день, один выходной в неделю. Она и плаванием занимается, где также хорошие результаты показывает. Но сейчас у нее такой возраст, когда главное не перегнуть палку. Важен баланс во всем. У нее больше четырех тренировок в неделю, но конкретизировать не хочу. Это наша внутренняя «кухня». Тренировочные планы не раскрываем. Лучше об этом скажут наши результаты на турнирах. Можно же по десять часов в день тренироваться и потом на турнире ничего не показать.

– После публикации новостей об успехах юной теннисистки на интернет-ресурсах было много скептиков. Люди писали, что Курниковой все равно не станет и тому подобное. С чем связываете такой скептицизм?

– Называю это «диванные войска», это пишут люди, которые сами ничего не достигли и не могут ничего противопоставить, кроме вот таких комментариев. Пусть каждый, кто написал там, придет и мне это все в глаза скажет. Я полностью открыт для контакта, это можете даже жирным шрифтом в заголовок вынести. Скептики найдут проблемы везде, они не довольны никогда ни правительством, ни спортом, ничем. У них в жизни нет ничего. Наоборот, надо порадоваться, что такие дети появляются в республике. Мы гнем свою линию, добиваемся результатов именно в тех реалиях, в которых мы есть. Я читал эти негативные комментарии и еле сдержался, потому что сам часто в соцсетях много времени провожу, кто сейчас там время не проводит. Сдержался, ничего в ответ не написал. Нужно быть выше этого. Собаки лают – караван идет. Нам не нужно тратить эмоции на эти комментарии, у нас есть соперники на теннисном корте. Такие комментарии тоже нужны, мы назло им будем добиваться целей и еще больше тренироваться. Могу сказать, что есть много примеров успешных теннисистов, которые выбились не из теннисных регионов. Настя Павлюченкова (мастер спорта международного класса, – авт.) из Тольятти. Это яркий пример, у них тоже в городе ничего не было, потом построили комплекс, родители зафанатели, и вот результат. Не все выбиваются из Москвы и Питера, далеко не все. Олимпийская чемпионка Елена Веснина из Сочи, мы с ней вместе еще играли.

– В теннисе тяжело достичь уровня мастера спорта. Как вы этого добились и почему не смогли выйти на мировой уровень?

– Выполнил мастера спорта на одном из тяжелейших турниров в моей карьере. Потом все случилось достаточно банально, как это у многих часто бывает: травма, долгое восстановление. Чаще всего у теннисистов травмируются плечи, у меня было левое плечо, ударная левая рука. Мы сели с тренером, подумали хорошо и пришли к выводу, что продолжать не стоит. Долго думал, тренировать или нет. Потом, когда появилось предложение из Сыктывкара, то если честно даже не знал, где этот город. Это был определенный вызов, приехал сюда девять лет назад и то, что сейчас происходит, мне искренне нравится.

– Что для вас вообще теннис?

– У меня были победы и поражения в теннисе, и как игрок я получил массу удовольствия, теперь мне хочется передавать мастерство ученикам. Моя мечта, чтобы кто-то из них добился больше в теннисе, чем я. Теннис – мой наркотик, на котором я сижу с шести лет и, можно сказать, я дилер этого спорта, потому что подсаживаю всех на него. Многие благодаря мне пришли в теннис. Сейчас я рад, что могу отдаваться теннису без оглядки на финансы, потому что есть параллельный бизнес, который мне приносит доход. Что касается тенниса, то просто получаю удовольствие от каждой тренировки, не работая по 10-12 часов в день, как работают многие тренеры и инструкторы. Теннис мне многое в жизни дал, это и общение с разными людьми, это и поездки. Да и вообще то, что я узнал Сыктывкар, этот замечательный город, ведь я и не ведал даже о такой республике. Рад, что люди здесь любят теннис, занимаются этим спортом. Было бы только экономически чуть полегче, было бы спонсоров побольше, и тогда бы намного легче было всем. Проблема денег была всегда и, думаю, всегда будет. Ни в каком виде спорта не будет результата без финансов, будь ты хоть трижды самый перспективный и талантливый.

У меня любовь к теннису не угасает, и я сам с удовольствием до сих пор играю как любитель. Есть такие категории среди ветеранов как «35+». Мы с теми, кто завязал, благодаря соцсетям связываемся, встречаемся и играем. Это вид спорт, который заставляет тебя поддерживать форму. Я же постоянно играю и в спаррингах с воспитанниками, как тренер. У меня мечта, чтобы моя ученица или ученик меня когда-нибудь выиграли. Но пока это никому из них еще не удавалось, поэтому требую от них многого.

Ярослав СЕВРУК

Фото из личного архива Александра Прохорова