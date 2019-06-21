На месте бывшей пристани появится монумент бойцам

Сыктывкарцам предложили выбрать эскиз монумента в память о воинах, ушедших на фронт с бывшей пристани у реки Сысола.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, на конкурс были представлены пять макетов. Теперь каждый желающий может проголосовать за скульптурную концепцию монумента, который планируется установить в парке имени Кирова в районе улицы Куратова.

На конкурс поступили как профессиональные, так и любительские работы, выполненные в технике скульптуры и компьютерного моделирования. Часть из них поступила после окончания приема эскизов на конкурс, однако было принято решение представить на суд горожан все поступившие работы.

Онлайн-голосование продлится до 28 июня. Три работы, получившие наибольшее количество голосов будут рассмотрены Общественным советом и администрацией города для окончательного выбора проекта. В дальнейшем будет прорабатываться его реализация в части поиска источников финансирования и подготовки проектной документации. При этом место размещения памятного знака предусмотрено в проектной документации по благоустройству набережной.

Инициатива установки памятного знака на месте, откуда в 1941 году уходили на фронт сыктывкарцы, принадлежит Сыктывкарской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Совет ветеранов долгое время продвигал идею создания такого монумента.

В 2018 году Советом ветеранов был организован конкурс среди профессиональных скульпторов, по итогам которого поступило несколько макетов памятных знаков. После этого Общественным советом города были рассмотрены представленные макеты и принято решение направить их на доработку.

В настоящее время все макеты приведены в соответствие с предложениями и замечаниями общественности.

Лина ПЕРОВА