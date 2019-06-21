Мультистобалльник из физматлицея

Итоги экзаменационной кампании 2019 года в Коми открывают новые имена стобалльников. По состоянию на 19 июня, в республике было зарегистрировано уже двадцать стобалльных результатов. Половину из них региону принесли выпускники республиканского физматлицея. В копилку к имеющимся 11 стобалльным результатам по литературе, математике, химии и истории прибавились четыре стобалльных результата по физике и пять – по русскому языку.

На высший балл сдали русский язык Василиса Воронова из гимназии имени Пушкина, Наталья Андрушишина из интинской гимназии №2 и три выпускника из Ухты: Анатолий Адамович (средняя школа №3), Софья Цепляева (гимназия иностранных языков), Милана Югова (средняя школа №20).

Обладателями максимальных баллов по физике стали Максим Попов из лицея народной дипломатии Сыктывкара и три выпускника физико-математического лицея-интерната: Никита Валов, Вероника Гончаревич и Глеб Вещицкий.

Причем Глеб Вещицкий стал мультистобалльником ЕГЭ-2019, получив сто баллов сразу по двум учебным предметам – математике и физике. Он – второй мультистобалльник в истории Коми. Впервые такой результат показал выпускник лицея при СГУ Вячеслав Вереитин, который в 2017 году набрал двести баллов по физике и информатике, что позволило ему поступить в один из ведущих вузов страны – Московский физико-технический институт.

Как подчеркнула министр образования региона Наталья Якимова, результаты ЕГЭ-2019 свидетельствуют о хорошей подготовке школьников. Так, порядка 30 процентов одиннадцатиклассников, сдававших физику, получили от 60 до 100 баллов. По русскому языку 77 процентов участников продемонстрировали хорошие знания (от 60 до 100 баллов), из них 24 процента выпускников – высокобалльники, чьи результаты в диапазоне 80-100 баллов.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено пресс-службой Минобраза Коми