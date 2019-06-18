МегаФон помогает находить пропавших людей

Платформа для поиска пропавших детей и взрослых «МегаФон. Поиск» уже помогла найти более 60 человек. Она сокращает время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут.

Система с использованием больших данных анализирует круг людей, которые могли находиться рядом в момент пропажи человека, рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом. Это ускоряет поиск и помогает спасти жизни.

Пилот с АНО «Центр поиска пропавших людей» прошел с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты.

Среднее количество номеров, участвовавших в одной рассылке – 2000, минимальное – 33. Среднее время отработки алгоритма от запроса на рассылку до факта самой рассылки примерно 2 минуты. Всего за время проведения пилота система помогла в поиске более 60 человек.

«МегаФон.Поиск» – это новое слово в технологиях поиска, – говорит Олег Леонов, координатор ПСО «Лиза Алерт». – Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку».

«Ежегодно в России пропадает более 100 тысяч человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время. Наш новый сервис позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших и качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. – Мы искренне рады, что система «МегаФон. Поиск» уже доказала свою эффективность и мы можем сказать: «Найден. Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать».

Такие поисковые операции могут быть проведены во всех регионах присутствия компании.

текст и фото МегаФон