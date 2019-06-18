Светлана Иевлева: «Для стимула я купила платье на два размера меньше»

Как похудеть, чтобы не попасть в ловушку к желающим погреть руки на чужом жире? И что предпочесть с учетом своей конституции? Ответить на эти вопросы может лишь тот, кто знает это на своем опыте. Сыктывкарка Светлана Иевлева сумела похудеть со 158 до 82 килограмм. Ее личный дневник похудения, который она ведет на канале Дзен в интернете, собрал множество подписчиков. О подводных камнях на пути к стройной фигуре она рассказала «Республике».

– В какой момент вы решили, что вес мешает полноценно жить и надо от него освобождаться?

– До 2011 года я весила 158 килограмм и совсем по этому поводу не переживала. Пока не грянул гром. Внезапная болезнь буквально уложила меня в постель. Из-за ущемления седалищного нерва я не могла ходить, долго была на больничном, и врачи даже не могли меня толком обследовать из-за большого веса. Сейчас, в своем заметно облегченном состоянии, я уже не понимаю, как могла жить, работать и даже постоянно ездить в командировки. Чтобы забраться в служебную «ГАЗель», мне приходилось ставить небольшую тумбочку, которая заменяла дополнительную ступеньку.

– У вас природная склонность к полноте или были какие-то другие причины для столь серьезного набора килограммов?

– У меня, конечно, есть предрасположенность к полноте – я с детства была полной, а школу заканчивала уже с весом в 95 килограмм при росте 170. Но главная причина не в этом, а в том, что я просто много ела.

– Много ела – это сколько и что?

– Ну, начну с пресловутого чая, который в офисах пьют не по одному разу в день. За один раз я с чаем съедала пять конфет. Это 500 килокалорий. В день всегда бывало по три чаепития, значит, это уже, как минимум, полторы тысячи калорий только на одних конфетах – это мой сегодняшний суточный рацион. Плюс майонез, картошка, кетчупы, хлеб, выпечка и т.д. В итоге я потребляла в день порядка пяти с лишним тысяч килокалорий.

Одним словом, я всегда была большой и не придавала этому большого значения. Дефицита мужского внимания никогда не ощущала, харизма из меня просто перла, я много смеялась и даже нашла себя в роли тамады, в таком весе я провела более ста свадеб. Было, конечно, тяжело, отекали ноги, давление почти всегда было выше нормы, но я не обращала внимания, пока не «сдала» спина.

1 июня 2011 года я проснулась с мыслью, что действительно пора худеть. Родителей было жалко – они вынуждены были за мной ухаживать. Кроме того, еще одним мощным толчком стала ситуация на работе. Приехала одна из руководителей компании и, увидев меня, заявила, что я как пиарщик не соответствую имиджу компании. Она дала мне месяц на похудение и попросила прислать фотоотчет. В общем, встал вопрос: либо что-то менять в жизни, либо ничего хорошего уже не ждать.

– Худеть тоже надо правильно, чтобы себе не навредить. С чего вы начали?

– Подруга моя успешно худела по методике доктора Борменталя, и я тоже села на эту диету. Смысл ее в том, чтобы в день съедать не более семисот калорий, а там хоть пирожные ешь. В эти 700 калорий у меня входили куриная грудка, капуста тушеная или сырая, но не квашеная, потому что в ней много соли, всевозможные овощи. Сладостей я не ела, только иногда могла половину зефира себе позволить.

– Голод сильно ощущался?

– Голодной я себя чувствовала постоянно. Сейчас я понимаю, что это был небезопасный для моего организма эксперимент, но я урезала свой рацион именно до этих семисот калорий. При этом я много двигалась, ходила в спортзал, бегала на дорожке, выполняла какие-то упражнения, которые делали другие. Благодаря этим мерам, я всего за пять месяцев сбросила 50 килограмм. Меня это очень вдохновляло. История моего похудения была опубликована сначала в журнале «Похудей!». Я тогда много читала литературы о похудении, но никогда нигде не встречала историй женщин с весом более 120 килограмм. И написала в редакцию журнала «Похудей!» возмущенное письмо. Мол, почему вы не пишете о тех, чей вес переваливал за 120? Они мне ответили: «А вам есть что рассказать?» Я говорю: «Конечно!» И отправила им свою историю с фотографиями.

Когда через полгода меня на тренинге по имиджу встретила та руководительница компании, которая потребовала моего похудения, она меня не узнала. Имиджмейкер меня, уже изменившуюся, сравнила с ней, при этом сказав, что надо выглядеть, как Светлана. Я тогда после тренинга этой женщине дала журнал «Похудей!» со своей историей и с автографом. Вы, говорю, просили фотоотчет, я вам его представляю даже в федеральном формате. А три года назад обо мне писал журнал «Худеем правильно».

– А вы по-прежнему сохраняли верность методу Борменталя или уже перестали морить себя голодом?

– Да мне, вообще, сейчас стыдно за те рекомендации, которые я давала читателям журнала «Похудей!» в своей первой статье. Остается только надеяться, что никто ими не воспользовался и не наделал столько же ошибок, сколько я. Сейчас я понимаю, что с учетом физических нагрузок должна была потреблять не менее двух тысяч калорий. В общем, тогда организм пережил стресс. Платой за этот эксперимент с похудением стал удаленный желчный пузырь. Тогда я и поняла, чем страшно быстрое похудение. Лучше худеть по чуть-чуть, максимум килограмм по пять в месяц.

– В какой момент вы это поняли?

– Когда мне встретились нужные люди, сумевшие меня пробудить. А после того рекордного похудения в полсотни килограмм я снова набрала тридцать килограмм и стала весить 138 килограмм. Появились реальные опасения, что я побью прежние рекорды веса. Просто когда организм в стрессе, он входит в режим полной боевой готовности, и наступает момент, когда ты не можешь справиться с его потребностью, аппетит выходит из-под контроля, и ты возвращаешься к прежним объемам еды. Я, конечно, не сдавалась так легко, ограничивала себя в сладком, но так же, как раньше, начала есть углеводы по вечерам.

– Как вы сопротивлялись своему аппетиту, видя, что вновь набираете вес?

– Я вновь возвращалась к своим семистам калориям, опять худела и опять срывалась. Часто похудение еще было связано с влюбленностью. Влюбилась – похудела. Но главное, что я поняла из того, первоначального опыта: я могу управлять своим весом и знаю, что мне надо исключить из рациона. В общем, я решила, что, если я управляю этими механизмами, то могу позволить себе полнеть и вновь худеть. В 2017 году при весе 130 килограмм я в очередной раз влюбилась. Не успев сесть на свои 700 калорий, к счастью, встретила хорошего диетолога. Я давно искала специалиста по правильному похудению, но те, что попадались, мне не внушали доверия. Мне нужен был добрый диетолог, который помог бы мне худеть без напряга. А она делает это мягко, без кнута.

Она сказала, что мои эксперименты могут закончиться тем, что организм полностью выйдет из-под контроля и никакая сила воли мне уже не поможет. И предоставила мне бесплатный курс «Ешь, учись, худей». За пятинедельный курс я похудела на пять килограмм. Это немного, но, учитывая, что я съедала ежедневно две тысячи калорий, похудение проходило без мучений. В этой системе калораж рассчитывается индивидуально, исходя из твоего веса. Мой калораж был 2300, а я съедала 2000. Просто для похудения должен быть небольшой дефицит. Наряду с этим я начала делать вакуум, стоять в планке. Вакуум – это дыхательная гимнастика или бодифлекс. Утром, сразу после вставания, я выпиваю стакан воды и начинаю делать бодифлекс до 10 раз. Это очень эффективный метод: только с помощью дыхательной гимнастики можно потерять до пяти килограмм в месяц. Потом стою в планке. Начинала стоять с 15 секунд, сейчас дошла до двух минут. Вообще, я придумала интересные способы, чтобы удерживать себя в тонусе. Например, стою в планке и читаю стихи, а потом выкладываю эти видео в интернет. Во-первых, у тебя есть задача прочитать стихотворение до конца, во-вторых, за это время «выкладываешься» физически, и в-третьих, для людей это стимул. У меня есть постоянная аудитория на канале Дзен. Это очень удобная платформа для ведения личного дневника.

– Что на завтрак?

– Как положено – углеводы. Каша на молоке с водой. Но мой любимый завтрак – овсяноблин. Это 35 грамм овсянки, вода, взбитое яйцо. Когда все это набухнет, жарю без масла на тефлоновой сковороде. Ем я его с сиропами из магазина спортивного питания. Там продаются низкокалорийные сиропы, изготовленные на основе сахарозаменителя – стевии. Сладкое я не исключила, просто чай и кофе я пью с сахарозаменителем. Почему такая точность – 35 грамм? Дьявол кроется в мелочах. Казалось бы, мелочь – съесть на 10 грамм больше, но это уже пойдет в жир. Если не взвешивать, будешь снова набирать вес. Я готовлю сразу на три дня. Взвешиваю каждую порцию и складываю по отдельным контейнерам.

– А что на обед?

– Это может быть куриная грудка, мясо, рыба с гарниром. Предпочитаю не варить, а запекать, это вкуснее. Масло оливковое обязательно добавляю. Сливочное тоже ем, только по утрам, с хлебом и сыром. Вообще, я не голодаю. Моя система питания не зря называется «Ешь, учись, худей».

– С этим режимом питания вы уже не голодаете, как это было в начале экспериментов с похудением?

– Мне нравится, как я сейчас питаюсь. Я спокойно смотрю на пироги, которые коллеги приносят на работу. Меня радует, что у меня появилось много единомышленников и в интернете, и на работе. Мы иногда позволяем себе съесть то, что очень хочется, можем и пиццу заказать, но на ржаной подушке. На самом деле правильное питание совсем не означает отказ от того, что нравилось раньше. Можно столько всего вкусного и полезного себе готовить. Я, например, ем кексы и пирожные, только готовлю их на протеине. Десерты я всегда готовлю сама из продуктов, которые покупаю в магазине спортивного питания.

– Довольны ли вы результатом своих усилий или нынешний вес еще не предел? И, пожалуй, не менее важный вопрос, который наверняка заинтересует многих: как после такого уменьшения объемов вы приводите в порядок свое тело?

– В целом я довольна результатом. У меня нет давления, как раньше, сахар у меня нормализовался, более выносливой стала, легко хожу. Питание сейчас для меня не вопрос, я его отрегулировала и не боюсь набрать вес снова. Но тело надо подтягивать. Поэтому, помимо правильного питания, нужен массаж и тренировки. В Сыктывкаре я нашла хорошего массажиста, который делает массаж для похудения по методике Ермолаева. Массаж мне делали с ингибитором жира, и за 10 сеансов у меня ушло в общей сложности 35 сантиметров в талии, руках, ногах, тело заметно подтянулось. Стабильно два раза в неделю хожу в бассейн и тренируюсь с персональным инструктором по фитнесу Марией Куликовой. Без профессионала просто не обойтись – необходимо подобрать программу, научиться правильно выполнять упражнения, чтобы не навредить здоровью и получить желаемый результат.

Моя следующая цель – к концу 2019 года похудеть до 70 килограмм. На Новый год уже купила платье на два размера меньше.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Светланой Иевлевой