Сергей Гапликов вручил награды медикам

Торжественная церемония состоялась в администрации главы Коми 13 июня – в преддверии Дня медицинского работника, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

Руководитель региона поблагодарил медиков за нелегкий, но благородный труд. Особую благодарность Сергей Гапликов выразил участнице Великой Отечественной войны Антонине Быховец, которая в годы войны служила медицинской сестрой в городе Самбор на границе с Польшей, оказывала помощь раненым бойцам. Она помогла выздоровлению тысяч советских солдат и офицеров, а также военнопленных и людей, пострадавших от нападений бандеровских банд.

– Люди в белых халатах – врачи и медсестры, акушеры и санитары – все, кто помогают человеку появиться на свет и затем сохранять здоровье и жизнь, это люди особой профессии, особого склада. И у нас к ним глубокое уважение и высокое доверие. Поздравляю с праздником всех, кто трудится в области здравоохранения, в медицинской сфере, а их в нашей республике более двадцати пяти тысяч человек. Благодарю за вклад в решение важных стратегических задач, заложенных в национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение». Уверен, что вместе с вами мы добьемся значительного прорыва в этой сфере, – обратился к медикам глава региона.

В ответном слове главная медицинская сестра Княжпогостской центральной районной больницы Людмила Рынкс, проработавшая в отрасли более 45 лет, поблагодарила за оказанную честь и высокое доверие, отметила добросовестный труд коллег во благо пациентов и поздравила всех с наступающим праздником.

В тот же день в концертном зале Сыктывкар состоялся праздничный вечер, посвященный Дню медицинского работника и торжественная церемония подведения итогов республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года». В рамках праздничного вечера победители конкурса «Лучший врач года» получили награды в различных номинациях.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru