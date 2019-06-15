Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения Республики Коми! 

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Медицина – призвание, требующее ответственности и любви к пациентам. Ежедневно вы сталкиваетесь с непростыми задачами, спасаете жизни и сохраняете здоровье людей.

Отрадно, что лучшие традиции, сформированные медиками Республики Коми, сохраняются и сегодня, а на смену опытным кадрам приходят молодые специалисты. Именно коллектив является главным достоянием отрасли здравоохранения. Ведь даже самое современное оборудование и методики лечения вряд ли будут по-настоящему эффективными без высокого профессионализма и компетентности сотрудников, их доброты, сострадания и стремления помочь каждому пациенту.

Благодарю вас за вклад в развитие здравоохранения Республики Коми и от всей души желаю неиссякаемой энергии и сил! Крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми