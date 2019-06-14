Лицей для одаренных детей открывает первый набор

В Сыктывкаре к 1 сентября откроется Лицей для одаренных детей на 200 учебных мест. На 2019-2020 учебный год в лицей будут приняты учащиеся седьмых, восьмых и десятых классов по двум профилям обучения: направление «МИФ» с углубленным изучением математики, информатики, физики и направление «БиоХиМ» – с углубленным изучением биологии, химии, математики.

Лицей для одаренных детей станет подразделением Коми республиканского лицея-интерната для одаренных детей из сельской местности. За 28 лет работы лицей зарекомендовал себя как один из лидеров по качеству обучения в республике. Конкурентоспособность выпускников подтверждается тем, что они в абсолютном большинстве поступают в вузы Коми и России на бюджетной основе.

– Педагогический коллектив лицея готов совместить работу с одаренными учащимися из сельской местности, которая продолжится в прежнем формате, и реализацию нового направления – открыть школу с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь будут учиться талантливые дети с 7 по 11 класс, проживающие в столице республики, – рассказала министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова.

Лицей для одаренных детей располагается в одном из корпусов Детского дома имени Католикова. Этот корпус не использовался последние два года. В 2017 году руководством Минобрнауки Коми было принято решение о перепрофилировании пустующих классов. Кабинеты уже обставлены партами-трансформерами и эргономичными креслами. В процессе – сборка мебели для других помещений и установка техники, в том числе современного интерактивного учебного оборудования. Просторная рекреация, библиотека, обеденный зал, санузлы также готовы. До конца июня завершатся все работы в спортивном зале, раздевалках и душевых. Вход в лицей будет автономным.

– Вместе с дизайнером мы с огромной любовью и уважением к ученикам и педагогам создавали нашу школу. Образовательный процесс обеспечит педагогический коллектив, который состоит из преподавателей лицея, известных в республике, и энергичных молодых учителей, – рассказала директор образовательной организации Марина Палкина.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com