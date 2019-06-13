Сбербанк пополнил библиотечный фонд РДКБ книгами, собранными во время «Зеленого марафона»

Сотрудники Коми отделения ПАО Сбербанк передали в дар Республиканской детской клинической больнице Сыктывкара около 160 книг, собранных в рамках социальной акции «Зеленого марафона».

Социальная акция «Зеленый марафон» в 2019 году была определена путем голосования, проходившего на сайте greenmarathon.ru. Наибольшее число голосов (более 70%), по итогам голосования, жители столицы Коми отдали в пользу формирования библиотечного фонда РДКБ. Новые детские книги можно было приносить заранее либо на само мероприятие, которое состоялось 1 июня на Стефановской площади.

«Уже третий год в рамках «Зеленого марафона» Сбербанк организовывает социальные активности: в предыдущие два года в столице Коми участники праздника изготавливали кормушки для птиц и оформляли скамейки для воспитанников школы-интерната №15 села Пажга.- рассказал заместитель управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк Виктор Ильчуков. – В этом году, благодаря неравнодушным жителям Республики Коми, мы вместе сделали доброе дело и помогли формированию библиотеки РДКБ. Мы выражаем благодарность всем участникам социальной акции и надеемся, что дети, проходящие лечение, будут читать с удовольствием и пользой!»

Со слов сотрудников больницы, книги пользуются большим спросом не только у маленьких пациентов, но и у их родителей. На данный момент в холле детской больницы есть общая мини-библиотека с детской и взрослой литературой, которая функционирует по системе «буккроссинг»: любой посетить больницы может взять ее для чтения на время или пополнить библиотеку своими книгами, а также в каждой игровой комнате в девяти клинических отделениях имеются книжные уголки с литературой для пациентов разных возрастов.

текст и фото Сбербанк