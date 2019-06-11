В Коми прошел медийный форум

«Местные» поговорили о фейках, судьбе районок и перспективах региона

10-11 июня в Сыктывкаре в Доме дружбы народов прошел второй ежегодный медиафорум «Местные». В течение двух дней журналисты, сотрудники пресс-служб обменивались опытом, дискутировали, обсуждали насущные проблемы СМИ.

На форум, который открылся в день 101-летия печати в Коми, прибыли порядка двухсот человек, в том числе – сотрудники 34 СМИ. Участников приветствовали председатель Общественной палаты Коми Сергей Чечеткин, замруководителя администрации главы республики Евгений Морозов, спикер регионального парламента Надежда Дорофеева и член Общественной палаты России Анна Чуракова.

В первый день работа шла одновременно на двух площадках. В большом зале Дома дружбы выступил политический консультант Александр Сайгин, рассказавший о распространении информации в интернете в эпоху «постправды», роли фейковых новостей, и о том, как «быстрая» новость, пусть даже ложная или неточная, субъективная, построенная на чьем-то неполном впечатлении о происходящем, может запомнится лучше, произвести большее впечатление, чем правдивая, всесторонняя информация, которая вышла позже. С фейками бороться можно, но и о важности скорости подачи информации нужно не забывать, иногда, если произошло что-то важное, СМИ лучше сразу дать новость буквально одной строкой, а потом дополнять ее подробностями. Алексей Костылев, основатель и главный редактор крупнейшего независимого информационного портала Смоленской области «Readovka.ru» рассказал о законах кликбейта – как увеличить посещаемость сайта СМИ, продвигая его через соцсети, выкладывая часть «кликабельных» материалов на Яндекс.Дзен.

В малом зале, тем временем, выступала директор РИА «Воронеж» Наталья Тесленко, рассказавшая о реформировании государственных СМИ путем создания медиахолдинга, а также Юлия Загитова поднявшая тему взаимодействия СМИ и некоммерческих организаций. А вечером директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская делилась опытом контент-партнерства с региональными СМИ.

Второй день медиафорума начался с дискуссии «Местные: закрыть нельзя поддержать». Речь в первую очередь шла о районных газетах – нужны ли они читателю в эпоху повсеместного распространения новостей через интернет, за счет чего они должны жить, целесообразно ли объединять их в медиахолдинги? По мнению участников дискуссии, «районки», конечно, должны жить, особенно, если они востребованы у населения. При этом они должны идти в ногу со временем, а не быть по виду и содержанию как газеты, выпущенные в первой половине прошлого века.

После окончания дискуссии к участникам медиафорума присоединился глава Коми Сергей Гапликов, ответивший на вопросы региональных журналистов и федеральных экспертов. В частности, речь шла об отношении губернатора к стройке на Шиесе, отстранении от должности первого зампреда правительства Коми Ларисы Максимовой, судьбе аэропортов республики, перспективах развития региона. Подробнее об этом читайте в следующем номере «Республики».

Завершился форум вручением премии «Признание» и присвоением звания «Почетный журналист Республики Коми». «Признание» досталось журналисту Анатолию Полькину из газеты «Трибуна». А первым в истории Коми почетным журналистом стал Евгений Хлыбов – главный редактор делового журнала «Регион», ранее возглавлявший газеты «Республика» и «Молодежь Севера». Кроме того, в его послужном списке должность председателя государственной телерадиокомпании «Коми гор», руководителя пресс-службы Совета министров Коми, советника главы республики по вопросам СМИ.

Анна ПОТЕХИНА

Фото БНК и общественной палаты Коми