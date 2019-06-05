Здравницу республики сделают более современной

К 100-летию Коми санаторий «Северное сияние» в городе Саки должен стать лучшим среди здравниц Крыма. Такую задачу перед правительством региона, в собственности которого находится 100 процентов акций санатория, поставил глава республики Сергей Гапликов.

Вопросы развития санаторно-курортного комплекса республики обсуждались 4 июня в ходе рабочего совещания. В ноябре прошлого года правительством России утверждена стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны и план ее реализации. В соответствии с этой стратегией разработан ряд мероприятий по развитию санаторно-курортного комплекса Республики Коми. В числе этих мероприятий – модернизация имущественной инфраструктуры, реализация программ по повышению квалификации медперсонала, разработка программ санаторно-курортного лечения, направленных на достижение национальных задач по увеличению качества и продолжительности жизни граждан.

По поручению главы республики утверждена программа развития санатория «Северное сияние» в крымском городе Саки. Соответствующая работа организована и в детском санатории «Черноморская зорька», который находится в Краснодарском крае.

– Основное направление нашей деятельности, которое мы намерены серьезно развивать – это медицина. В этом году запланировали приобрести медоборудование на сумму порядка десяти миллионов рублей. Уже завтра-послезавтра поступит новый аппарат УЗИ. Приобретена и установлена кислородная барокамера. Постепенно закупаем и другое медицинское оборудование, самое необходимое сейчас для санатория. Мы предварительно на эту тему проконсультировались со специалистами минздрава республики. По мере поступления прибыли эту работу продолжим, – рассказал директор санатория «Северное сияние» Сергей Мишарин.

Санаторий включен в федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение», а также в нацпроект «Демография», что позволит этой здравнице участвовать в межсезонье в проектах, финансируемых из внебюджетных источников.

– Из Фонда социального страхования России было выделено порядка 250 миллионов рублей для санаторно-курортного лечения людей предпенсионного возраста, работающих на предприятиях Коми. Сейчас мы рассчитываем, какова численность таких работников, но уже начали поступать первые заявки в Фонд от предприятий. Чтобы их работники-предпенсионеры смогли съездить в санаторий, а соответствующие расходы работодателя были возмещены, – отметила вице-премьер правительства республики Наталья Михальченкова.

Сергей Гапликов предложил правительству региона рассмотреть возможности дополнительных инвестиций в развитие санатория «Северное сияние», чтобы к столетию республики привести его в достойный современный вид, повысив качество услуг и комфортность.

– Необходимо поддержать усилия руководства санатория по его развитию, привести в порядок прилегающую территорию, пляжную зону, корпуса, рассмотреть возможности их капитального ремонта, оснащения. Чтобы жители нашей республики, которые там будут лечиться, находились в цивилизованных условиях. Чтобы и для молодежи, и для старшего поколения было комфортно. К столетию республики санаторий должен стать одним из лучших, – обозначил цель Сергей Гапликов.

Галина ГАЕВА

Фото rkomi.ru