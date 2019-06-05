В городах и районах занялись крышами

Как сообщили в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов, в рамках реализации краткосрочного плана по капитальному ремонту на 2019 год были отремонтированы скатные крыши в многоквартирных домах Воркуты по улице Парковой №№30, 34 и 36. Дома эксплуатируются с начала 60-х годов.

В ходе ремонтных работ заменено кровельное покрытие, обрешетка и контробрешетка крыш, чердачные помещения утеплены. Отремонтированы стропильные системы, установлены пароизоляционные покрытия. Крыши оснащены элементами, необходимыми для безопасного обслуживания: ограждения с функцией снегозадержания, ходовые мостки, лестницы.

С начала текущего года в Воркуте завершен капитальный ремонт в пяти многоквартирных домах. Всего в план капитального ремонта на 2019 год включен 21 воркутинский дом.

Тем временем в Жешарте отремонтирована крыша дома №17/2 по улице Свердлова, сообщает официальный сайт района. В ходе строительно-монтажных работ частично заменена стропильная система кровли, деревянные конструкции обработаны огне- и биозащитными средствами, чердачное перекрытие, фановые трубы и вентшахты утеплены. Старое кровельное покрытие заменено профлистами, установлены снегозадержатели, мостки, настенная водосточная система.

Это первый из девяти домов Усть-Вымского района, в которых в 2019 году запланировано проведение работ по капитальному ремонту. В одном доме работы уже ведутся, по семи домам идет подготовка проектно-сметной документации.

Роман СЕМЕНОВ

Фото regoperatorkomi.ru