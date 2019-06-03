В Сыктывкаре на Стефановской площади прошел третий «Зелёный марафон» Сбербанка

1 июня, в День защиты детей, на Стефановской площадки Сыктывкара состоялся третий «Зелёный Марафон» Сбербанка, в котором приняли участие более полутора тысяч человек. В 2019 году главными участниками марафона стали дети, для которых прошли специальные забеги на 420 метров, а также работали более 17 площадок от партнеров марафона, где можно было принять участие в различных творческих и спортивных мастер-классах, поиграть в баскетбол, попрыгать на батутах, измерить свой состав тела на «умных весах» и получить рекомендации по занятиям спортом. Для гостей марафона был подготовлен увлекательный квест, выполняя задания которого, можно было получить памятные подарки от партнеров мероприятия. Особое внимание горожан с детьми привлекла поляна с собаками семейного клуба «Дружок», специально обученных для канис-терапии.



Во время Зеленого марафона в Сыктывкаре была реализована социальная акция, в рамках которой был организован сбор книг для формирования библиотеки Детской республиканкой больницы. По предварительным подсчетам организаторов, удалось собрать более 120 книг.

«Зеленый марафон Сбербанка в 2019 году посвящен детям: впервые за историю его проведения в Сыктывкаре были организованы отдельные детские забеги, в которых приняли участие спортсмены от 7 до 13 лет, — рассказал Управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк Андрей Пушкарев. — Наш Марафон – это настоящий спортивно-семейный праздник для всех сыктывкарцев и гостей столицы. Хочу выразить признательность партнерам, принимавшим участие в организации и согласовании этого мероприятия, ну и участникам забега, которые помогли сделать его по-настоящему незабываемым и зрелищным»

«Зелёный марафон» прошёл в 68 городах России и ближнего зарубежья и в общей сложности длился около 10 часов. Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

текст и фото ПАО Сбербанк